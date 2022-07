Nicolás Cabré abrió su cuenta de Instagram y recibió la bienvenida de Mariano Martínez

Nicolás Cabré activó su cuenta oficial de Instagram y recibió la bienvenida de Mariano Martínez

Camisa blanca, flequillo para arriba, una media sonrisa dibujada por una barba canosa de un par de días, adentro del auto y listo para la selfie. Así posó Nicolás Cabré para su primera publicación en su cuenta oficial de Instagram, que abrió este lunes por la tarde. El actor, de perfil bajo y renuente a las redes sociales, decidió hacerlo para desactivar el accionar de alguien que se hacía pasar por él y en el último tiempo comenzó a vender publicidad en su nombre.

“¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, comenzó contando Cabré en el posteo. “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, cerró el papá de Rufina.

El primer posteo de Nicolás Cabré en Instagram (Foto: Instagram)

A los pocos minutos recibió una calurosa bienvenida de parte de muchos de sus fans que estaban esperando este momento. “El último gran rebelde”, resumió una seguidora ante la otrora resistencia del actor a incursionar en la red social. Uno de los más efusivos en la recepción a Cabré fue su colega Mariano Martínez, quien cada tanto sigue sorprendiendo con sus posteos extrovertidos o cantados, en una performance opuesta a lo que podría esperarse de Nicolás en las redes. Así, compartió la publicación en sus Instagram Stories y le agregó un mensaje. “Bienvenido al Instagram, Nicolás Cabré”, junto con el emoji del brazo que hace fuerza y el del cohete que está despegando.

Hasta el momento, cuatro horas después de que se abrió la cuenta, Cabré no sigue a ninguna persona ni cuenta y supera los tres mil seguidores.

Mariano Martínez compartió la primera publicación de Nicolás Cabré en Instagram (Foto: Instagram)

Después de haber estado distanciados, Cabré y Martínez se reencontraron en febrero de este año cuando Mariano fue a verlo al teatro en Calle Corrientes. Desde los camarines del Multiteatro Comafi ambos sonrieron para la foto que más de 60.000 usuarios celebrarían unas horas más tarde. “¡Que lindo verte, Nico!”, expresó Mariano en el epígrafe de la publicación, y aprovechó para elogiar a su colega por su excelente trabajo sobre las tablas. “Vayan a ver Me duele una mujer, dan una clase de actuación”, le aconsejó a sus más de 2 millones de seguidores.

Días después de este acercamiento, el ex de Laurita Fernández estuvo invitado a Cortá por Lozano, programa que ahora está conduciendo Paula Chaves, y no esquivó la pregunta sobre el vínculo que lo une a su colega. “Nos conocemos hace muchos años. Crecimos juntos. Vivimos momentos que los supimos superar. Que son duros, a veces”, comenzó diciendo después de ver un video en el que su ex compañero lo saludaba y rescataba “la conexión, el respeto y cuánto nos queremos”.

Y agregó: “Cuando te llegan esos momentos de un éxito o te quieren poner en un lugar y te caen responsabilidades...nosotros lo supimos surfear. Equivocándonos, a veces nos peleábamos, a veces estábamos contentos. Estábamos todos los días juntos. Nosotros no solo grabábamos, después hacíamos el teatro, nos íbamos a comer y hacíamos vida de adolescentes”. Y analizó: “Hoy, encontrarme con él, vernos grandes, con hijos, hablando de otras cosas, recordando…ahora vamos a ir a comer. Es lindo ver cómo pasó el tiempo y cómo estamos. Y recordar eso: mirarnos y decirnos ‘salimos ilesos’. Es hermoso”.

SEGUIR LEYENDO: