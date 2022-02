El inesperado reencuentro de Mariano Martínez y Nicolás Cabré, a 20 años de Son amores

El actor visitó a su colega en la obra teatral Me duele una mujer y retrató el momento con varias fotos

El jueves por la noche Mariano Martínez disfrutó de una salida al teatro y se reencontró nada más y nada menos que con Nicolás Cabré. La dupla de actores que encarnó a los hermanos Marquesi en la novela Son amores allá por el 2002, volvió a posar para la cámara y causaron furor en las redes sociales. En Instagram celebraron la secuencia de fotos y recordaron algunas de las divertidas escenas que protagonizaron juntos en la exitosa tira de Polka.

Desde los camarines del Multiteatro Comafi ambos sonrieron para la foto que más de 60.000 usuarios celebrarían unas horas más tarde. “¡Que lindo verte, Nico!”, expresó el actor en el epígrafe de la publicación, y aprovechó para elogiar a su colega por su excelente trabajo sobre las tablas. “Vayan a ver Me duele una mujer, dan una clase de actuación”, le aconsejó a sus más de 2 millones de seguidores.

Inmediatamente llegaron los cálidos mensajes de sus admiradores, quienes hicieron mención de sus tiempos como compañeros de elenco. “Uff la infancia”; “Esta dupla tiene pasado y futuro”; “¡Si me habrán hecho reir, los amo!”; “¡Qué genios los hermanos otra vez unidos!”; “Ya son un clásico”; fueron algunos de los comentarios que les dejaron en el posteo, haciendo referencia a los personajes que interpretaron, Pablo Marquesi (Cabré) y Martín Marquesi (Martínez).

El posteo de Mariano Martínez donde elogió a Nicolás Cabré luego de ver la obra teatral que protagoniza

Mientras Mariano se mantiene muy activo en el mundo virtual y comparte contenidos tanto en Instagram como en Tik Tok y Spotify, Cabré mantiene el bajo perfil que lo caracteriza desde que inició su carrera, ya que opta por no utilizar redes sociales. Por este motivo generó aún más revuelo en sus fanáticos verlo en el feed de Martínez, reunidos luego de dos décadas.

Además el actor se lanzó como cantante en agosto último, durante su visita a Los Mammones (América), y ya en aquel entonces había demostrado el gran recuerdo que guarda de sus tiempos como “El Rey Sol Marquesi”, haciendo los mismos pasos que hace exactamente veinte años hacía su personaje en la tira, donde interpretaba a un joven del interior que llegaba con su hermano a Buenos Aires con el sueño de triunfar en el fútbol y se quedaba en la casa de su tío árbitro (Miguel Ángel Rodríguez).

Mariano Martínez en la piel de su personaje en la tira Son de Diez, "El Rey Sol Marquesi"

Su debut fue muy comentado en Twitter, y circularon memes en tono de burla que él mismo se encargó de contestar con un video dirigido a su hija mayor, Olivia, fruto de su relación con la modelo Juliana Giambroni. “Se lo mandé porque a ella le afecta realmente un poco lo que me ponen en los comentarios. Y yo le digo que no le tiene que prestarle atención, que no hay que leer esas cosas porque son de gente que se esconde detrás de una compu o un teléfono, solo para criticar”, contó en su participación en La Academia de ShowMatch.

“Estamos los que somos protagonistas y hacemos, en la vida en general, o los que son espectadores y critican; a mí me hubiese gustado que en mi debut esté mejor, más contenido, pero a último momento agregué cinco temás más de los tres que tenía ensayados y eso hizo que me ponga un poco más distraído y disperso, pensando en que no me sabía la letra de los temas”, explicó sobre los inconvenientes que tuvo.

Con respecto al consejo que le dio a su hija, sintetizó: “Le dije que lo bueno de esto es animarse, porque la vida pasa: un día te morís y no estás más. Eso es así, hay que saberlo, es una realidad que pasa por alto como si fueses eterno, y lo que está bueno es animarse a hacer todo lo que vos tenés ganas de hacer”.

SEGUIR LEYENDO: