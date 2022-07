María Fernanda Callejón y su experiencia con las drogas: “Fui novia de alguien que consumía mucho; al comienzo no me di cuenta”

La actriz recordó cuando estuvo en pareja con alguien que tenía una fuerte adicción a la cocaína, y explicó cómo hizo para seguir adelante

El viernes María Fernanda Callejón estuvo invitada en Seres Libres, el ciclo que conduce Gastón Pauls en la pantalla de Crónica TV. La actriz mantuvo una íntima charla sobre el consumo de drogas, las experiencias que vivió ni bien llegó a Buenos Aires desde su Córdoba natal, y la impotencia que sintió cuando estuvo en pareja con alguien que padecía una grave adicción. Con la emoción a flor de piel, habló también sobre las lecciones de vida que trata de inculcarle a su hija Giovanna, de seis años.

“Las balas me pasaban muy de costado, pero hubo una época en la que me tocaba de cerca”, reveló en el comienzo de la entrevista. “No sé si debido a mi fortaleza, o algo que tiene que ver con mi organismo tal vez, nunca me sentí enganchada a nada; tuve la bendición de no vivir un infierno, no viví el principio del final”, agregó. Sin embargo, reconoció que cuando vino en busca de sus sueños a la capital porteña, hubo algunas situaciones que la hicieron replantearse la manera en que quería vivir.

“Cuando vos tenés acceso a la cocaína, demasiado acceso, de tener la mejor, ¿dónde está el límite? Es un viaje de ida en todo sentido y en cualquier escala social, no hay banderas, no hay nada, el único punto es el ser”, sentenció. “Yo estaba de novia oficialmente con alguien que consumía, y mucho, pero yo no me di cuenta en un comienzo”, aseguró. En este sentido, reconoció que aceptó algunas condiciones por desconocer de qué se trataba: “Un día dije: ‘Bueno’, pero tuve la bendición de no sentir nunca la necesidad de consumirlo, de salir corriendo a la madrugada, ni nada de eso; ahí entendí que no hay horarios, ni lugares, ni nada”.

La actriz confesó que estuvo en pareja con alguien que sufría una adicción

En cuanto su vivencia, confesó: “Al principio no me parecía nada, después me pareció fabuloso porque ahí está el punto, que te hace sentir sensaciones que son muy lejanas a las que sentiste desde que naciste”. Después de aclarar que afortunadamente no cayó en las garras de la adicción, remarcó que sí vio en primera persona a otros seres queridos sufrir la dependencia. ”Me toca la fibra del amor y la empatía; en general esto no te hacen perder solo el rumbo, sino que también te anestesian y no podés discernir lo que el otro te está diciendo porque hay una especie de paranoia”, reflexionó.

“La cocaína es esa novia con la cual nunca vas a llegar a nada, al contrario, vas a dar la vida por ella y te va a matar”, comentó. Y continuó: “Es un universo muy macabro, y uno se siente impotente”. Cuando el conductor le pidió que pusiera en palabras cómo fue acompañar a su pareja de ese entonces en sus momentos más difíciles, explicó: “Te angustia cuando no podés hacer nada, porque es un flagelo tan pero tan individualista que vos no podés hacer nada por el otro, digamos que es como ir al baño: si vos tenés ganas, yo no puedo ir por vos; te puedo acompañar, si no podés caminar te puedo arrastrar con mi fuerza, puedo hacer millones de cosas, pero la decisión es de esa persona”.

“A mí me pasaba que al toque, mi cuerpo lo rechazaba, pero a los demás veía que los transformaba, espásticos, y esa luz propia que uno tiene empieza a opacarse”, se lamentó. “Yo no creo que todo el mundo quiera autoflagelarse, pienso que es una mezcla de todo”, sostuvo. Y reveló que se sintió excedida por todo lo que pasaba a su alrededor, y fue testigo de cómo las adicciones aíslan y alejan de todo círculo social sano.

Pauls quiso saber si tiene temores sobre el mundo en el que vivirá su hija, y la actriz asumió que siente profundos miedos sobre el futuro. “Soy una mujer transcurrida, he pasado por muchas cosas y estuve en lugares de peligro, porque siendo provinciana me vine a la ciudad de la furia, pero ella no soy yo, ella es otra persona, y va a hacer su camino”, expresó. “Me exaspera, pero después me calmo y digo: ¿Cómo será acompañar? Como se pueda, como te salga, como nos salga, como le salga, pero acompañando y dando amor”, aseguró conmovida.

