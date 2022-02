Nicolás Cabré habló sobre su relación con Mariano Martínez y contó por qué estuvieron años distanciados

Nicolás Cabré habló de su relación con Mariano Martínez tras su distanciamiento (Video: "Cortá por Lozano" - Telefe)

Mucho se dijo sobre la mala relación que había entre Nicolás Cabré y Mariano Martínez. Es que ambos fueron protagonistas de Son Amores, la tira de El Trece que fue furor entre 2002 y 2003 y ya en ese entonces se rumoreaba que en las grabaciones no reinaba el mejor clima, aunque nunca ninguno de ellos lo confirmó. El tiempo pasó y la semana pasada los actores tuvieron un inesperado encuentro: Martínez fue a verlo al teatro en Calle Corrientes.

Desde los camarines del Multiteatro Comafi ambos sonrieron para la foto que más de 60.000 usuarios celebrarían unas horas más tarde. “¡Que lindo verte, Nico!”, expresó Mariano en el epígrafe de la publicación, y aprovechó para elogiar a su colega por su excelente trabajo sobre las tablas. “Vayan a ver Me duele una mujer, dan una clase de actuación”, le aconsejó a sus más de 2 millones de seguidores.

Mariano Martínez visitó a su colega en la obra teatral Me duele una mujer y retrató el momento con varias fotos

Luego de este acercamiento, este jueves el ex de Laurita Fernández estuvo invitado a Cortá por Lozano, programa que ahora está conduciendo Paula Chaves, y no esquivó la pregunta sobre el vínculo que lo une a su colega. “Nos conocemos hace muchos años. Crecimos juntos. Vivimos momentos que los supimos superar. Que son duros, a veces”, comenzó diciendo después de ver un video en el que su ex compañero lo saludaba y rescataba “la conexión, el respeto y cuánto nos queremos”.

En ese sentido, Nicolás agregó: “Cuando te llegan esos momentos de un éxito o te quieren poner en un lugar y te caen responsabilidades...nosotros lo supimos surfear. Equivocándonos, a veces nos peleábamos, a veces estábamos contentos. Estábamos todos los días juntos. Nosotros no solo grabábamos, después hacíamos el teatro, nos íbamos a comer y hacíamos vida de adolescentes”. Y analizó: “Hoy, encontrarme con él, vernos grandes, con hijos, hablando de otras cosas, recordando…ahora vamos a ir a comer. Es lindo ver cómo pasó el tiempo y cómo estamos. Y recordar eso: mirarnos y decirnos ‘salimos ilesos’. Es hermoso”.

Por otra parte, Cabré en esa misma entrevista también se refirió a su hija Rufina, fruto de su pasada relación con Eugenia La China Suárez. “Me vuelve loco, es mi orgullo, me llena de alegría. La veo cómo se mueve, cómo me enseña cosas...el otro día fue tan clara. Cómo trata a los hermanos (Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo la ex Casi Ángeles con Benjamín Vicuña), a las personas, el respeto con el que se mueve, cómo me acompaña....”, detalló conmovido. Y continuó: “Tiene cosas que...a veces estamos con la China y decimos: ´¿a quién salió?´”. Sin embargo, reveló a quién se parece más: “Le veo muchas más cosas de ella (Eugenia), maneras de responder o movimientos”.

Por último, habló sobre su manía con el orden y la limpieza. “Yo siempre mantengo el orden y con Rufi tampoco soy el más relajado del mundo. Le digo ‘esta no Ru’. ‘Estás tirando toda la galletita, no te digo que la miga no caiga, pero tratá de que caiga acá, me la llevaste por todo el…’”, comentó. Aunque destacó que su hija había heredado esa faceta de él. “Hasta en eso es genial porque ella es súper ordenada, es muy meticulosa y a lo mejor eso es lo que tiene de mí”, aseguró.

