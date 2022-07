Paula Chaves respondió a las críticas por no darle trabajo al motoquero que la ayudó con su hija

Paula Chaves junto a Nahuel, el motoquero que la ayudó en una emergencia médica que sufrió su hija Filipa

La semana pasada Paula Chaves sufrió una emergencia médica con su hija Filipa en el mismo momento en que conducía su auto por la autopista Panamericana. Ante esta situación, apareció un motoquero quien la socorrió haciéndole de “escudo” para que la conductora pudiera llegar a la clínica lo antes posible.

Nahuel, el joven que la ayudó, se encuentra buscando trabajo y, ante el gesto que tuvo, Paula lo agradeció difundiendo sus datos y recomendándolo en sus redes sociales. “Le di mi hijo, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato. Y está buscando laburo”, expresó la mujer de Pedro Alfonso en una historia de Instagram.

Pese a la actitud de Chaves, algunos de sus seguidores la criticaron por no darle trabajo ella misma. Y a sus detractores les respondió a través de un “vivo” de Instagram. “Muchos me decían: ‘¿Por qué no le das trabajo vos?’, pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere”, dijo al respecto.

Nahuel, el motoquero que ayudó a Paula Chaves (Foto: Instagram)

“Lo re contra mil contrataría, pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer. Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo… Tengo una casa con tres chicos”, cerró Paula.

El miércoles pasado, la modelo y conductora vivió un gran susto mientras se dirigía a una guardia para que atendiera a su hijo Baltazar, que estaba descompuesto. A través de sus historias de Instagram, la conductora contó lo que le sucedió en plena autopista Panamericana, y la ayuda que recibió de un motoquero desconocido en medio de la desesperación.

“Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó”, reveló en el comienzo del posteo, y aclaró que su hija menor, de dos años, ya había sufrido un episodio similar en diciembre, y que los médicos le explicaron que el cuadro no reviste de gravedad, la invadió la preocupación. “A ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo”, reconoció y se lanzó a la tarea de ubicar a ese joven para agradecerle en persona.

El conmovedor reencuentro de Paula Chaves con el motoquero que la asistió con sus hijos: "Gracias por haber arriesgado tu vida"

Finalmente, gracias a las redes sociales, pudo dar con él. Así supo que se llamaba Nahuel y lo invitó a Corta por Lozano, ya que estos días se encuentra reemplazando a Verónica Lozano que está de vacaciones. Ya en el piso del ciclo, se pudo conocer algo más de la historia del joven. “Gracias por haber arriesgado tu vida”, le dijo la modelo al chico, quien llegó al programa acompañado por su madre, quien se mostró en todo momento muy emocionada por la situación.

“Te vi la cara de desesperación a vos y fue como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió”, respondió Nahuel mientras la conductora lloraba, emocionada, al igual que su madre, María Rosa, quien lo había acompañado.

Luego, Paula contó que quería ayudar al joven que recientemente se quedó sin trabajo: el jueves, al momento de asistirla, estaba trabajando haciendo tareas de mensajería. Según contó, renunció el sábado. “Hoy en día no está para andar todo el día en la calle”, explicó y aseguró que se trasladaba en una moto que le daba la empresa y que no estaba en condiciones. “Me gustaría trabajar en un taller mecánico”, agregó Nahuel, que tiene 18 años, es oriundo de Don Torcuato y está de novio con una joven llamada Micaela.

