Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron el cumpleaños de su hija menor, Filipa

Filipa, la hija menor de Paula Chaves y Pedro Alfonso, cumplió dos años. Y, para celebrar esta fecha tan especial, sus padres organizaron una fiesta de la que participaron sus seres queridos. Luego, la conductora compartió con sus seguidores de Instagram un emotivo video de este encuentro familiar.

“Celebrar La Vida… Disfrutar… compartir con La Familia, Amigos y vivir cada instante con mucho amor”, escribió la también mamá de Olivia y Baltazar al publicar imágenes de cuando le cantaron el feliz cumpleaños a Filipa. Muchas famosas dejaron comentarios cariñosos en el posteo como Agustina Cherri, Marcelo Polino, Iliana Calabró y Zaira Nara, la madrina de la cumpleañera.

En esta oportunidad, Paula y Pedro eligieron realizar una celebración temática relacionada con Encanto, la película de Disney. Tanto la torta como la decoración estaba relacionada a este filme que a la pequeña tanto le gusta. La fiesta fue un momento muy divertido e inolvidable para toda la familia Chaves-Alfonso.

Por otra parte, cabe recordar que en 2021, Paula realizó el curso de doula, una formación profesional para poder asistir a mujeres y familias en los procesos de gestación, parto, lactancia y postparto. Durante ese año, estudió un programa que tiene un abordaje multidisciplinario y holístico para conocer los diversos aspectos involucrados en la salud sexual y reproductiva de las personas.

La decoración del cumpleaños de Filipa (Instagram)

Antes de realizar esta formación, la modelo estuvo acompañando a una amiga durante el proceso de gestación. En Instagram, compartió una foto con Mery del Cerro embarazada y aseguró: “Acá está… Mi primera mujer que acompañé como doula sin serlo aún”. Esa postal fue durante el 2015 cuando la actriz estaba esperando a Mila, fruto de su relación con Meme Bouquet.

“Ese deseo que nacía desde lo más profundo de mi ser. Nuestras hijas cumplen el mismo día. Hay magia. No es casualidad. Te amo, yeyi”, manifestó la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa respecto al hermoso vínculo que tiene con Mery desde hace muchos años.

“Sentí el llamado y entendí que ser doula es mi misión en la vida”, afirmó en una entrevista con Teleshow. En la formación para ser doula aprendió sobre diversas materias, como: comunicación y coaching; sexualidad femenina y ginecología autogestiva y natural; fisiología del parto; asistencia en los partos en el sistema actual; lactancia; puerperio, pareja y duelo; la teoría sistémica, constelaciones familiares y trauma, entre otros temas.

A través de su propia experiencia se dio cuenta que quería ayudar a otras mujeres. “Sentí una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar”, manifestó.

Además, la conductora se refirió a la importancia de ponerle un fin a la “romantización” de la maternidad y la extinción de la culpa. “Ya es un montón maternar, criar personas, formar vidas que dependen de una, por eso hay que bajar el dedo y asimilar que no todo es: ‘Debo estar contenta de ver a mis hijos corriendo por el jardín’. Que ser mamá también es: ‘Quiero que sean las ocho para meterlos en la cama de una vez’. Es: ‘¡No quiero estar acá!’. Es: ‘No tengo ganas de bañarlos ni de dormirlos ni de nada más’. Porque desvelarme me aniquila. Porque a veces necesito comer tranquila. Darme una ducha tranquila. Ir al baño tranquila. Y no está mal hacerlo ni sentirlo. ¡Me lo permito!”.

