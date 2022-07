Una maestra que vende contenido erótico se postuló al casting de Gran Hermano

Hay una gran expectativa por el regreso a la pantalla chica del reality Gran Hermano, la próxima apuesta de Telefe. La edición 2022 es una de las más esperadas, ya que la última había sido en 2016. En esta nueva temporada, y a diferencia de las anteriores, el conductor será Santiago Del Moro, que viene de hacer un gran papel en todas las ediciones de Masterchef Celebrity.

Se abrió la inscripción virtual para todas las personas que tengan “entre 18 y 101 años de edad”. Desde que arrancó la convocatoria, la producción recibió cientos de videos de quienes desean quedar seleccionados para entrar a la casa más famosa del país. Incluso, ya se viralizaron algunas de las grabaciones más llamativas que se presentaron, desde un actor porno hasta un policía y una sexópata. Todos sueñan con ser famosos.

Miguelina Fredes Sarasola

Recientemente, se generó revuelo por una joven de 28 años llamada Miguelina Fredes Sarasola que preparó una presentación a través de su cuenta de Tik Tok. Nacida en Basabilbaso, Entre Ríos, es mamá de dos hijos y docente. Ella tenía a cargo un tercer grado en la Escuela Normal de Campana, pero tuvo problemas con las autoridades de la institución. Todo el problema comenzó cuando uno de los padres compró las fotos eróticas que comercializa en una aplicación para adultos.

“Tengo una personalidad que no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”, aseguró la maestra de primaria. Además, contó que tiene otros estudios: es operadora socioterapéutica en adicciones, estudia psicología social, y está a punto de recibirse de Licenciada en Educación.

Miguelina Fredes Sarasola

“Pero mi pasión es el teatro... Estoy ahorrando para poder ir a Buenos Aires a hacer teatro, creo que ahí podes ser vos mismo. Vi la propaganda y me vine corriendo a hacer el video porque dije ‘es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy’. Veo Gran Hermano desde que era chiquita”, señaló la joven.

Miguelina apareció en varios programas para contar su historia de vida. En el ciclo Todas las tardes (El Nueve), explicó que tuvo problemas de salud, como ataques de pánico y debió pedir licencia en la escuela. En ese contexto, solo cobraba 50 mil pesos y no llegaba a fin de mes, ya que solo de alquiler paga 45 mil pesos. Fue entonces cuando busco nuevos ingresos y decidió vender fotos en una aplicación de contenidos para adultos y en dos días ganó 70 mil pesos.

Al tener conflictos con los padres de sus alumnos de la escuela, ella decidió buscar un nuevo camino en su vida. “No me hago la víctima y entiendo que mi forma de ser no es compatible con la profesión de docente. Yo en la escuela no mostraba nada. Siempre iba tapada”, manifestó la joven.

Este viernes, Fredes Sarasola fue al ciclo Intrusos (América) y expresó sus deseos de sumarse al mundo del espectáculo: “Decidí no volver a enseñar a chicos, por ahí con adultos. Ahora, genero fotos y videos porque me gusta, si me siento mal no lo hago. No me parece algo malo... Creo que podría aportar mucho a los medios”.

