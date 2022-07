Se conocieron los dos finalistas de El Hotel de los Famosos: el llanto de Pampita tras un parejo duelo

La conductora no pudo contener las lágrimas después de ver batallar a la cantante para terminar el último desafío

El miércoles fue una jornada decisiva en El Hotel de los Famosos, y los juegos fueron cruciales para definir quiénes son los dos participantes que se enfrentarán en la gran final por los 10 millones de pesos. El lunes Martín Salwe logró consagrarse como el primer finalista al ganar el primer desafío de la semana, y solo restaba conocer a su rival. La emoción invadió hasta a los propios conductores luego de que Walter Queiejiro, Lissa Vera y Alex Caniggia lucharan con todas sus fuerzas para seguir en la competencia.

Después de cocinar todos juntos por última vez, los tres aspirantes a convertirse en el adversario de Salwe saludaron a Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis, quienes los sorprendieron al informarles que habría dos eliminaciones en el mismo día. “Solo uno de ustedes se va a convertir en finalista, por eso hoy el primero que complete este juego se asegura volver a competir con el segundo lugar, y quien llegue último queda automáticamente fuera del certamen”, explicó el conductor.

Cargados de tensión y nerviosismo por la inminente eliminación, comenzaron la compleja juega, que implicó la repitición de cuatro vueltas con una rastrera de pesados barriles. Al ver que sus dos compañeros se adelantaron, Lissa empezó a sentir mucho cansancio y a perder las esperanzas de alcanzarlos. “No doy más, no puedo seguir”, repetía la cantante en medio del llanto y el agobio. Detrás de cámaras también expresó la desesperación que la invadía al no poder avanzar: “Tengo una hija de 8 años, así que no está en mis posibilidades que ella me vea rendirme, no hay chance de que abandone, lo voy a terminar”.

Pampita quebró en llanto luego de la eliminación de Lissa Vera

El Emperador concluyó el desafío y quedó a la espera a un costado de la cancha. Luego de unos minutos lo siguió Queijeiro, gracias a una leve ventaja contra Lissa, que ni bien vio que el periodista deportivo completó el juego, se tiró al piso y empezó a llorar desconsoladamente. Sus compañeros se acercaron a contenerla, y también Pampita la abrazó y le entregó una pulsera que se le había caído, además de expresarle su admiración por su lucha titánica. “Tomá, te la traté de arreglar, por Dios, qué fuerte todo”, le dijo mientras se lamentaba por todo el esfuerzo físico que implicó.

“Gracias. Sos una persona hermosa ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte”, le dijo la artista, conmovida por el gesto. La conductora no pudo contener las lágrimas y pidió frenar la grabación unos segundos: “Ay, no me siento bien, me hiciste llorar, fue mucha emoción”. Con humor, la cantante de Bandana reclamó: “No me puedo ir de manera normal tampoco, tengo que hacer llorar a Pampita”. En el mismo tono risueño, Ardohain bromeó: “Mirá, me arruinás todo el maquillaje, perdón a todos, ya estoy”.

Alex Caniggia y Martín Salwe son los finalistas de El Hotel de los Famosos

“Este juego, de todas las mujeres que estuvieron en el hotel, ninguna lo hacía, la única que lo podía hacer era Lissa y dejó todo como una guerrera”, la elogió Alex antes de despedirla. Después de un breve descanso, el hermano de Charlotte Caniggia volvió a enfrentarse a Walter, pero esta vez para definir quién sería el finalista. El duelo estuvo muy parejo entre ambos, y un balde de arena hizo la diferencia para que el hijo de Mariana Nannis se consagrara como el vencedor del juego.

“Qué lástima, hoy di todo, dejé la fiera deportiva en el hotel”, expresó Queijeiro antes de irse del reality, y felicitó a Alex por ser el segundo finalista que tendrá el mano a mano con Salwe para descubrir quién se lleva el premio. “Soy una bestia humana, un gladiador, un vikingo, todo lo que quieras, pero te digo la verdad, estoy arruinado”, reconoció en el backstage, y una doctora lo asistió con una inyección intramuscular por una lesión de inflamación en el tobillo. Cabe recordar que mientras Alex jugó dos veces en el mismo día, Martín descansó dos días y tal como él mismo asumió, llega en mejores condiciones físicas a la final. Sin embargo, hubo batacazos en el reality, así que solo resta esperar el enfrentamiento entre los finalistas para saber quién será el ganador.

SEGUIR LEYENDO: