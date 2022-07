Los divertidos mensajes entre Jorge Lanata y Darío Barassi: “No estás autorizado a decirme gordo”

Jorge Lanata y Darío Barassi tuvieron un divertido cruce con mucho humor e ironía en El Trece. Todo comenzó cuando el conductor de 100 argentinos dicen le mandó una serie de mensajes de voz a su colega para decirle que la emisión del ciclo se estaba demorando y era posible que le entregara más tarde.

“Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo te quería decir gordo, Jorge, pero no me dejan acá”, señaló Barassi en el arranque del audio. “Te quería decir que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso, de gordo a gordo, perdoname. Ah, y te digo algo más, me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él. Un beso”, agregó el presentador.

Unos minutos más tarde le avisaron que Lanata le había mandado una respuesta. Ansioso por escucharlo, dejó el juego y con una productora pusieron play al mensaje de WhatsApp. “Barassi, varias cosas. Primero, si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años... en principio, a vos no te voy a hacer nada, porque voy y mato al sastre. O sea que va a dejar de ser tu sastre, no te preocupes, en muy poco tiempo”, explicó el conductor de Periodismo para todos.

Jorge Lanata le respondió a Darío Barassi

“Con lo de gordo, escuchame una cosa, Barassi, yo soy mucho más flaco que vos. Yo lamento decírtelo así, de sopetón, soy más flaco. Te veo de costado, también, veo tu panza y es más alta que la mía. Y creo, realmente, que no me tenés que decir flaco. Pero seguro no estás autorizado ni a decirme gordo, ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño. Chau”, finalizó el periodista.

Darío no se quedó de brazos cruzados y le contestó a su colega: “Jorge, querido, me estoy haciendo el simpático, pero estoy muy caliente con tu mensaje. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar, él a mí. Dijo que estaba buscando modelos más gordos, porque él se especializa en eso. No, es mentira, yo lo fui a buscar”. Respecto a su físico, señaló: “Hay un par de camarógrafos acá, que no voy a mandar al frente, Comanche, que dicen que vos sos más ‘generoso’ que yo. Porque yo tengo mejor cintura que él”.

Además le hizo un desafío: lo invitó a su programa para que se pesaran en una balanza. Jorge no quiso saber nada con esta idea: “Lo último que me falta es ir a tu programa y que nos corten por la mitad con una balanza, como cuando vivía Gerardo en La Noche del Domingo, espero no verme forzado a semejante circo”.

Por último, en PPT, el conductor volvió a hablar de este ida y vuelta con su colega: “Un saludo a Barassi, recién estuvimos hablando por teléfono. Dos cosas: no puede ser que mi sastre a vos te haga canje y yo le garpe, yo no pienso ser el pelotudo del barrio. La otra, entendelo, Barassi, yo soy más flaco que vos. Es así la vida. Vos sos mucho más gordo que yo, pero bueno, lo discutiremos en otro programa”.

SEGUIR LEYENDO: