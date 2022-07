Locho se fue de El Hotel de los Famosos en una de las despedidas más duras: la emoción de Pampita

Locho dejó El Hotel de los Famosos: la despedida más emotiva

“Walter Quejeiro está en la semana final”, anunció el Chino Leunis en El Hotel de los Famosos, dando por concluida la última “H” de la temporada, a partir de la cual quedó afuera del juego uno de los participantes más queridos por la gente, Lucas Loccisiano, popularmente conocido como Locho. De inmediato, el conductor y Pampita le dieron lugar a una de las despedidas más emotivas de toda la temporada del reality de El Trece.

“Gran batalla de Locho y de Walter”, reconoció el anfitrión del programa y anunció a los finalistas: Lissa Vera, Alex Caniggia, Martín Salwe y Quejeiro. “Las lágrimas son de emoción y alegría, sin sangre, sin sudor y sin rencor”, explicó el ex Combate sobre su emoción, en clara alusión al lema del grupo denominado “la familia”, antes liderado por el Chanchi Estévez y agregó: “Aprendí que tengo mas fuerza de la que creía y que me entran mas balas de las que creía”.

De inmediato los competidores se fundieron en un sentido abrazo y entre lágrimas se felicitaron. “Fue durísimo, me dijo ‘jugá con todo’ quería buscarlo para poner juntos la tarjeta, pero le había sacado la diferencia en el cuarto tótem, es un juego muy duro, y eso hizo que vaya perdiendo fuerza, es un titán cómo se bancó el dolor”, agregó el ganador, y es que su ahora ex compañero tenía una lesión en el pie.

En el back, Locho volvió a explicar que sus lágrimas eran de felicidad: “No me quería ir, estoy shockeado, avisale a mi mamá que me espere con una milanesa napolitana que tengo hambre. Ahora voy a ir a unos días con mi vieja y aprovechar a estar con mi familia. Sé que tengo que volver a casa y es el por, el para lo voy a saber en un tiempo, en unos días o semanas, esa es la búsqueda, cambiar el por por el para”.

Sobre qué se lleva, agregó: “Aprendí sobre mi, acá aprendí. Fueron tres meses increíbles y los tres en los que mas cosas me pasaron en la vida”. Además, le agradeció a todos los que los “contuvieron” desde compañeros y conductores al equipo técnico.

Respecto a quién se llevará el premio, sumó: “Quiero desearles lo mejor, que gane el que más lo necesita, me llevo lo bueno y que gane el que lo necesite, Walter, sos un guerrero y te deseo mucho amor... parecía que este día (la salida) no iba a llegar nunca y llegó. Me da bronca cómo llegué a esta ‘H,’ la lesión”.

Antes de que tomara su valija para despedirse, cada uno de los finalistas le dio un mensaje. “Yo estuve ahí (en la ‘H’) y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me hubiera gustado que te quedaras más, hablamos muchas cosas que podemos hacer juntos, cantar, compartir, no me siento contenta con esto”, reflexionó la ex Bandana Lissa Vera.

Luego fue el turno de Alex Caniggia: “Tuvimos momentos malos, buenos, grandes estrategias y estrategias en contra. Jugaste bárbaro y lo diste todo, sos crack”. Y Martín Salwe, con uno de los que más idas y vueltas tuvo, también se despidió: “Siempre dijimos que gana uno solo, lo importante es que uno ganó, lo que se llevó. En lo personal te pido disculpas si algo te molestó, no fue mas que estrategia, las risas mas fuertes fueron con vos, te queda un montón y vas a romperla con lo que quieras porque sos multifacético”.

“Me duele eliminarte”, comenzó Walter, uno de los más allegados a Locho y siguió: “Pase lo que pase sos el gran ganador de este programa. Te llevaste todas las miradas por tus chistes, tus ojos, son la nueva generación de la tele, espero que todos tengan la oportunidad y cuando salgas te vas a dar cuenta del cariño que generaste porque sos simple y la gente se identifica con las personas simples, desde tu torpeza, tus chistes. Todos dejamos la huella, pero sos el ganador de El Hotel de los Famosos primera temporada”.

Sin rencores, Locho saludó a quienes a veces por estrategia lo traicionaron: “Es un juego y todo pasa dentro de un juego, borrón y cuenta nueva, y a vivir la vida que vivía desde hace 27 años hace tres meses. Yo sabía que hoy iba a ganar Walter y que era mi final”.

El Chino Leunis reiteró que Lucas había dejados su huella en el juego y en todos y antes de que se fuera, Pampita se acercó a él y lo abrazó. “Que lo disfrutes, que la Virgen te proteja con su manto”, le dijo al oído y su compañero agregó que “Locho se va mucho más grande de lo que llegó”.

“Aprendí de mí, de otros, del ser, del humano, a cocinar, a limpiar y a valorarme”, resumió su estadía, tomó su valija y se fue del reality.

