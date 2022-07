Verónica Vieyra rompió el silencio tras los polémicos dichos de Silvestre: “Tengo una vida feliz”

La actriz fue consultada por A la tarde (América) sobre los polémicos dichos de su exmarido

A fines de junio Silvestre estuvo invitado en PH, Podemos hablar, y confesó que no tiene relación con ninguno de sus seis hijos. Aunque brindó algunos detalles de lo que sucedió, cuando el conductor quiso profundizar en los motivos del conflicto, el actor dio por finalizado el tema. Esta semana Verónica Vieyra fue consultada sobre los dichos de su exmarido, y su respuesta fue contundente. Instalada en Gualeguaychú desde algunos años, la actriz cultiva un bajo perfil tanto en sus redes sociales como en el mundo mediático.

Cabe recordar que Andy Kusnetzoff le preguntó al también cantante por la dura carta que había publicado una de sus hijas y en la que le agradecía haberla abandonado. “No tengo relación con ninguno, solo con mi hija del corazón que es la hija de Patricia, mi mujer”, contó Silvestre. “Con mis hijos de sangre, siento que hice mis deberes, ya perdoné y espero. Son grandes y espero que hagan su parte”, argumentó.

“No esperen todo siempre de mí. ‘Che viejo, ¿estás bien?’. Al menos eso”, agregó. Cuando Edith Hermida le propuso que los llamara él y tomara la iniciativa, fue aún más determinante: “No tengo el teléfono. Por ciertas situaciones, que a mí no me atañen, han cortado todo”. En ese momento, Andy le recordó la historia que Damián De Santo había contado en el programa, sobre la relación con su padre, con quien retomó el vínculo una vez que lo fue a buscar al colegio. “Pero ya no puedo ir al colegio, mis hijos tienen 36, tienen su vida”, replicó.

Silvestre contó que no tiene relación con sus hijos durante su paso por PH, Podemos hablar

“¿Si queres encontrarlos, los encontrás? insistió Andy. “No”, contestó tajante, y tras una breve pausa expuso: “No voy a contar lo que pasé. No es fácil que a los 60 años te dejen en pelotas, el trabajo de toda tu vida, que de un día para el otro te quedes en la calle, y que todos sean cómplices. No es fácil perdonar eso, una cosa es de la boca para afuera, otra cosa es lo que te duele”.

“A veces hay que hacer mea culpa como para poder encontrar ese perdón”, opinó Josefina Pouso. “Por supuesto, el estúpido fui yo. Pero ya está, tema aparte”, sostuvo antes de hacer una última observación: “Yo con las madres tuve vidas bárbaras, más allá de que me peleé en su momento, tuve relaciones increíbles. Puedo tomar un café con cualquiera, quizás no con la que me dejó en la calle”, cerró sin nombrar a Vieyra, madre de dos de sus hijos, a quien sí había cruzado en otras oportunidades.

La actriz estaba a punto de ingresar al Teatro Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos -donde está presentando la ficción infantil Animals and kids- fue abordada por un cronista de A la tarde (América). Al principio se mostró dispuesta a dar la nota, pero cuando le preguntaorn por Silvestre, sus gestos delataron la incomodidad y la decisión de no ahondar en ese enfrentamiento. “Estoy en el teatro, haciendo una obra para niños”, aclaró con firmeza. Y luego agregó: “Yo estoy trabajando...Tengo una vida feliz, las chicas están bien y eso es lo importante. Nada más.”.

“Hagamos de la vida cosas lindas”, cerró antes de dar por finalizada la charla. Cabe mencionar que los actores estuvieron juntos durante 14 años, y en 2010 confirmaron su ruptura, siendo padres de Camila y Macarena, quienes llevan el apellido de su padre pero no le dirigen la palabra. Desde el 2014, Vieyra está en pareja con Claudio Sobredo, y a través de algunas publicaciones de su cuenta de Instagram le ha declarado su amor en contadas ocasiones.

