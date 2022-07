Mediáticos, ex parejas y un actor de Much Music: quiénes son los postulantes de Gran Hermano con pasado televisivo

Algunos de los postulantes para Gran Hermano 2022

“Quedate en casa. La frase que más escuchamos y más odiamos estos últimos años. Pero aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez: sin ver ni a familiares ni a amigos, sin salir a la calle por meses, pero esta vez no vas a querer salir. Porque en la casa que te vas a quedar es la más famosa del mundo. Sí, se vuelve a abrir la casa de Gran Hermano. Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros. Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar. Tenés que ser vos los siete días de la semana”. Eso es realidad, eso es un verdadero reality”, invita el locutor a que los interesados, entre 18 y 101 años se anoten en ”el único reality que es de verdad”.

Este año, Gran Hermano, formato que comenzó a emitirse en la Argentina en el 2001, contará con la conducción de Santiago del Moro y se emitirá por Telefe, el canal que le dio la bienvenida hace más de dos décadas. Aunque no están los participantes seleccionados, gracias a las redes sociales ya se conocen varios de los nombres de los postulantes y más allá de los anónimos, muchos de ellos tienen un pasado mediático.

Matías Schrank fue finalista de Gran Hermano 2015

Matías Schrank fue uno de los finalistas de la edición 2015 que se emitió por América y que dio como ganador a Francisco Delgado. Tras su paso por la casa más famosa del país incursionó en la política y se pre-candidateó a concejal en su Posadas natal. Este año volvió a ser noticia tras confirmar que se postulaba nuevamente para el reality televisivo. “Me anoté de nuevo, qué se yo”, escribió en sus redes al mostrar el formulario de inscripción.

Tras haber llegado a la instancia final, quien era en ese momento el más joven de la casa, bajó el perfil y se alejó de los medios, al menos hasta ahora que ya hizo públicas sus ganas de regresar.

Luis Zerda estuvo en Cuestión de Peso en el 2010

Luis Zerda se hizo popularmente conocido como Luisito cuando en el 2010 participó de Cuestión de Peso. Oriundo de Las Parejas, Santa Fe, se anotó en el reality de Telefe para poder tener visibilidad y acceder a un tratamiento que le permita bajar de peso. “Me caracterizo por tener una fuerte coraza donde nadie me pueda lastimar, tengo un don que es hacer reír a la gente”, se presentaba en el video que envió al casting para el ciclo.

Si hay una historia interesante para contar es la de Ariel Calfucurá, quien hace veinte años trabajó con Santiago del Moro en el Countdown de MuchMusic. “Calfu” como lo llamaba el conductor, interpretaba a “el hombre... " disfrazándose de alguna persona, echo u objeto relacionado con la coyuntura. Oriundo de La Plata donde actualmente trabaja como preceptor, es además actor y descendiente de Ceferino Namuncurá.

Ariel Calfucura con Santiago del Moro en MuchMusic

Actualmente, es cacique y en dialogo con Teleshow, contó: “Soy el líder de la comunidad, hoy tratamos de respetar el legado, el traer de nuevo el idioma, las costumbres ya sea a través de la vestimenta o la comida, de conservar lo que habíamos perdido cuando fue la Campaña al Desierto, cuando llevaron a nuestros familiares presos en donde hoy es el museo de Ciencias Naturales. Queremos homenajear a nuestros abuelos, fue como un campo de concentración lo que pasó, es lo mismo, los trataban como inferiores, la parte mapuche de mi familia fue bastante lastimada, insultada, vapuleada y nosotros como jóvenes lo que queremos es honrarlos”.

“Hola, mi nombre es Fede, tengo 22 años, soy de Zárate”, se presentó un desconocido joven en el video para el casting. Sin embargo, sea que entre o no a la casa, él no pasará desapercibido, ya que es pareja de Guido Süller. “Tengo seis hermanos, soy el segundo. Vengo de una familia muy humilde, trabajadora como yo, por eso soy una persona muy buscavida. Soy barbero, bachero y mozo”, continuó.

El novio de Guido Süller quiere entrar a Gran Hermano

Sobre su relación con el ex comisario de abordo, dijo: “A pesar de nuestra diferencia de edad, a mí no me importa. La gente me criticó, me dijo ´oportunista´, ´gato´, todo junto, pero la verdad me importa muy poco, y a él también, así que eso es lo que vale, ¿no? Total, que hablen bien o mal, pero que hablen”. Su meta es ayudar económicamente a su familia. Aunque está un tanto alejado de los medios, Guido lo apoya en la iniciativa.

Martin Lema y Silvia Suller

Siguiendo con la saga “Süller” quien también se postuló fue Martín Lema, ex de Silvia. el joven uruguayo quiere llegar a la televisión argentina. “Tengo una enfermedad que se llama ludopatía, soy un adicto al juego y tengo que pagar muchísimas deudas. Entrar a Gran Hermano me serviría por ese tema y además para cumplir mi sueño de ser famoso”, se sinceró en diálogo con Mitre Live. Tiempo después de haberse distanciado de la ex de Silvio Soldán, se puso en pareja con Alejandra Pradón, con quien ya no está tampoco.

El nombre de Macarena Herrera seguramente resulte conocido. Es que fue pareja de Alex Caniggia en el 2018, quien casualmente ahora está en la final del reality de El Trece, El Hotel de los Famosos. Ella, quien promete tener mucho para contar, también hizo el casting para entrar a la casa más famosa del país. Tiene 26 años y pronete “potencial” y “ser transparente”.

Macarena Herrera y Alex Caniggia fueron pareja en el 2018

“Soy ex de alguien famoso, eso tal vez es atrayente porque podría revelar algunas intimidades y cosas que sé, en el caso de que me convenga en el juego, claro”, prometió quien también fuera pareja del ex baterista de Rombai y Dame 5, Tomás Narbondo.

María Esther Ibarra tiene 67 años, es de Tucumán y tiene 6 hijos, 16 nietos y 7 bisnietos y aunque su nombre no suena, es la mamá de Jésica Gómez, popularmente conocida como Osito, de Gran Hermano 2007. “Nunca he convivido con alguien desconocido pero ahi veré, yo soy muy tranquila y dada, respeto a todo el mundo, pienso que no vamos a tener problema, vengo de luchar mucho en mi vida”, se presentó y sobre los motivos que la llevaron a hacer el casting, agregó: “Quiero que me conozcan y ser famosa, si puedo entrar al programa le voy a comunicar a la gente que todo se puede, siempre se pueden hacer bien las cosas, todo con respeto y amor”.

