La mamá de una ex Gran Hermano quiere ser famosa como su hija y participó del casting para la nueva edición del reality

La mamá de una ex Gran Hermano quiere ser famosa y participó del casting para la nueva edición del reality

El regreso de Gran Hermano, uno de los realities más exitosos de la historia de la TV argentina, fue confirmado por Telefe. Tras seis años sin emitirse, esta nueva edición contará con la conducción de Santiago Del Moro, quien acaba de terminar de conducir Masterchef Celebrity.

“Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros. Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que cocinar, tenés que ser vos los siete días de la semana”, dice la publicidad que promocionó el regreso de la casa más famosa de la televisión argentina.

Aquellos que quieran participar ya se pueden anotar y el único requisito es tener más de 18 y menos de 101 años. De inmediato todos los interesados en estar en el famoso reality se movieron para ser parte de la nueva edición. Sin embargo, alguien con quien nadie contaba era con la madre de una exparticipante.

Se trata de María Esther Ibarra, la mamá de Jéssica Osito Gómez, quien estuvo en la versión 2007 y que de paso es muy recordada por muchos de los seguidores del programa. La información fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen que dio detalles de la señora a través de sus redes sociales y así lo dio a conocer: “Urgente. Marta, la mamá de ‘Osito’ quiere ingresar a la casa de Gran Hermano. Ya hizo el casting y se inscribió. Su sueño es ser famosa como su hija”.

Jéssica Osito Gómez junto a su mamá

“Soy de Tucumán, tengo 67 años, 6 hijos, 16 nietos y 7 bisnietos, nunca he convivido con alguien desconocido pero ahi veré, yo soy muy tranquila y dada, respeto a todo el mundo, pienso que no vamos a tener problema, vengo de luchar mucho en mi vida”, fue lo que contó la mujer cuando envió la presentación a la producción del programa. “Quiero que me conozcan y ser famosa, si puedo entrar al programa le voy a comunicar a la gente que todo se puede, siempre se pueden hacer bien las cosas, todo con respeto y amor”, agregó.

A meses de su desembarco en la pantalla, por ahora lo que más llamó la atención fueron las preguntas del formulario para ingresar al casting. En este sentido, además de los datos personales (nombre, apellido, edad y ocupación), también hay algunas consultas sorpresivas: “¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”. Con estas respuestas, la idea de la producción es tener un perfil más detallado del aspirante.

Según informaron desde el canal -que vuelve a tener en su pantalla el reality después de diez años, ya que las últimas dos ediciones de 2015 y 2016 se habían emitido en América -, el programa podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount. En tanto, Telefe seguramente realice emisiones especiales con los resúmenes de lo mejor y las galas de nominaciones.

En Argentina, el reality tuvo diez ediciones, por lo que ésta será la undécima. Entre 2001 y 2003, Gran Hermano 1, 2 y 3 tuvieron la conducción de Soledad Silveyra y los ganadores fueron Marcelo Corazza, Roberto Parra y Viviana Colmenero, respectivamente. Luego, bajo la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano 2007 tuvo como ganadora a Marianela Mirra, y ese mismo año Diego Leonardi se consagró ganador de Gran Hermano Famosos, al igual que Esteban Morais en Gran Hermano 5. Cristian Urrizaga fue el ganador de Gran Hermano 2011, y la última edición de reality emitida por Telefe fue la séptima en 2012, la cual tuvo como último en abandonar la casa a Rodrigo Fernández. Luego se realizaron otras dos ediciones, Gran Hermano 2015 y 2016, que fueron ganadas por Francisco Delgado y Luis Fabián Galesio, respectivamente.

