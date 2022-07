El novio de Guido Süller quiere entrar a Gran Hermano: qué dice en el video de su casting

El novio de Guido Süller quiere entrar a Gran Hermano

Desde que Telefe anunció el regreso de Gran Hermano, miles de personas comenzaron su inscripción para poder entrar a la casa más famosa. Y entre los tantos aspirantes, hubo uno que sorprendió: se trata de Federico, el joven novio de Guido Süller, quien ya envió el video que se requiere para el casting del reality.

“Hola, mi nombre es Fede, tengo 22 años, soy de Zárate”, se presentó después de algunos intentos fallidos tras tentarse con el mediático, que lo estaba filmando. Y ya un poco más serio, retomó su discurso: “Tengo seis hermanos, soy el segundo. Vengo de una familia muy humilde, trabajadora como yo, por eso soy una persona muy buscavida. Soy barbero, bachero y mozo”. Sin embargo, no pudo evitar volver a reírse y por eso se dirigió a su pareja, que lo observaba detrás de cámara. “Es que te estoy viendo así de reojo y con esa cara me hacés reír”, expresó.

De todas formas, continuó y se refirió a su relación amorosa con Guido: “A pesar de nuestra diferencia de edad, a mí no me importa. La gente me criticó, me dijo ´oportunista´, ´gato´, todo junto, pero la verdad me importa muy poco, y a él también, así que eso es lo que vale, ¿no? Total, que hablen bien o mal, pero que hablen”.

Guido Süller presentó a novio Federico en agosto del año pasado, durante una entrevista en "El club de las divorciadas", el programa que conducía Laurita Fernández (Instagram @fedeacostta)

Por otro lado, también contó cómo piensa actuar en el reality. “Mi estrategia de juego sería simplemente ser yo y ahí es un juego, todos van por algo a ganar, nadie es amigo de nadie. Si voy, voy a ganar y a competir, así sea que tenga que eliminar a alguien. Porque alguien si me quiere eliminar, seguramente lo va a hacer”, apuntó. Y reveló qué es lo que más le molesta de la convivencia: “Cuando me levanto, obviamente no me gusta que me molesten porque estoy re dormido y que me coman la mente, no, prefiero que pase un rato y después si, hablemos, saltemos, lo que vos quieras. Soy lo mejor, pero apenas me levanto no me jodas porque te va a ir mal”.

Por último, explicó cuál es su razón para entrar al programa: “Quiero ayudar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, quiero que tengan una casa mejor, para que mi mamá pueda estar mejor. Ella se esforzó mucho por nosotros, siempre anduvimos de acá para allá, no teníamos dónde vivir, pero ella junto con mi papá se esforzaron mucho. Entonces, hoy en día siento que me toca devolver”.

Guido Süller y su novio Federico ya llevan casi un año de amor (Instagram @fedeacostta)

Pero Federico no fue el único famoso que se postuló. Por caso, días atrás trascendió que Macarena Herrera, la exnovia de Alex Caniggia también se presentó al casting. La joven actualmente tiene 26 años y está estudiando derecho. “Me encantaría entrar a la casa de Gran Hermano porque siento que tengo mucho potencial y que sé jugar”, sostuvo en un video casero en el que, además, muestra su nuevo look: dejó atrás al morocho para llevar el cabello rubio. “Soy muy transparente y creo que eso es lo que gana cualquier cosa en la vida. Básicamente una actitud de transparencia e ir siempre para adelante gana cualquier adversidad”, consideró. Y había advertido, sobre su ex: “Podría revelar algunas intimidades y cosas que sé, en el caso de que me convenga en el juego, claro. Por último, se despidió enviando “un besito” y haciendo el gesto del saludo a cámara.

