La hermana de Pablo Lescano mostró chats que demuestran que el cantante no sabía que tenía un hijo: “Brian tuvo un papá”

“De a poco todo va saliendo a la luz”, adelantó en sus redes sociales Romina, hermana de Pablo Lescano y se refirió a detalles sobre Brian, el joven de 21 años que en los últimos meses confirmó a través de un examen de ADN que era hijo del líder de Damas Gratis. La también cantante entonces compartió un mensaje que le envió la prima del hombre que crio al joven hasta los 18 y le dio su apellido en el que asegura que la familia fue engañada, al igual que el músico.

“Hola Romi gracias por el testimonio que diste en Intrusos”, comienza el texto en referencia a que horas antes en televisión ella había dicho que su hermano no sabía de la existencia de este presunto hijo. Luego sigue: “Gracias a vos puedo saber algo de la verdad de toda esta mentira que dice Noemí (madre de Brian) y su abogada”.

En el párrafo siguiente, la autora del mensaje se presenta y explica: “Yo soy Airala y te digo que nosotros estamos destruidos igual que todos ustedes. Mi primo Beto fue tan víctima como Brian. Mi primo le puso su apellido porque ella le hizo creer eso. Noemí estaba en pareja con mi primo y tenía dos hijos con él, le dijo que este tercero, Brian, también era de él, por eso lleva el apellido Airala. Él siempre se hizo cargo, es mentira eso de que pasó necesidades, porque mi primo le dio todo. Ella lo que busca ahora es sacarle plata a tu hermano”.

“Ojalá todo salga a la luz y se sepa que Brian sí tuvo un papá y ese papá fue Beto Airala y siempre trabajó para que no les falte nada mientras que ella nunca trabajó, lo único que hizo siempre fue andar de joda y meterle los cuernos a mi primo”, cerró el mensaje de la prima del hombre que le dio el apellido al ahora hijo de Lescano.

Esta semana Romina, quien está enfrentada con su hermano, estuvo en Intrusos y a pesar de sus diferencias con él, lo defendió. “No es fácil enterarte de que tenés un hermano o un sobrino después de 19 años. Jamás lo vi de chiquito, jamás lo fui a buscar, jamás utilizaría a una criatura para rehabilitar a mi hermano. No lo hice y no lo haría”, dijo.

Además, se refirió a “los rumores en el barrio de que Pablo tenía un hijo: “Siempre estuvieron pero o nunca tuvo la confirmación y él no intentó acercarse a Brian porque en distintas ocasiones quisieron engañarlo con hijos que no eran de él y la madre del chico estaba en pareja cuando comenzó a circular la noticia.

Sobre la relación entre el músico y Noemí, siguió: “Mi hermano la conoció a ella cuando estaba en la cresta de la ola. Así como estuvo cono la madre de Brian, estuvo con otra chicas”. Luego analizó: “Creo que no le dio el tratamiento que tenía que darle a la situación. Si nosotros desde el momento cero hubiésemos sabido que era mi sobrino y su hijo, quizás se le hubiese dado otro tratamiento”.

Contrario a lo que dijo la prima del hombre que le dio el apellido y Romina Lescano, Brian aseguró que siempre supo que el líder de Damas Gratis era su padre y en Intrusos recordó: “Desde mis 4 o 5 años que no lo vi más. Seguí mi vida, con la ausencia de mi papá biológico y teniendo como imagen paterna a la pareja de mi mamá. Teníamos buena relación, al menos parecía eso. Él me invitaba a la casa, conocí a mi abuela. Tengo recuerdos de que mi tía me pasaba a buscar para ir a visitarlo, a un centro de rehabilitación en el que estaba en ese momento. Pensé que era por un accidente pero él se encontraba internado”.

