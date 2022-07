La exnovia de Alex Caniggia se presentó al casting de Gran Hermano: “Podría revelar algunas intimidades”

La exnovia de Alex Caniggia quiere entrar a Gran Hermano: "Podría revelar algunas intimidades de él"

Un policía, un actor porno, una sexópata, una malcriada y un joven que se autodefinió como “el influencer del verano”, son algunos de los tantos castings que se filtraron en las horas últimas de quienes quieren ser parte de Gran Hermano. La premisa que puso la producción del reality de Telefe que en la próxima edición estará conducido por Santiago del Moro era responder algunas preguntas además de las clásicas de índole personal como nombre, apellido, edad y profesión.

“¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?”, “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”, debían contar frente a cámara todos aquellos que quieran entrar a la casa más famosa del país.

A los que ya se viralizaron, se sumó el casting de Macarena Herrera, la exnovia de Alex Caniggia, que actualmente tiene 26 años y está estudiando derecho. “Me encantaría entrar a la casa de Gran Hermano porque siento que tengo mucho potencial y que sé jugar”, sostuvo la joven en un video casero en el que, además, muestra su nuevo look: dejó atrás al morocho para llevar el cabello rubio.

“Soy muy transparente y creo que eso es lo que gana cualquier cosa en la vida. Básicamente una actitud de transparencia e ir siempre para adelante gana cualquier adversidad”, consideró.

Alexander Caniggia y Macarena Herrera

“Además, soy la exnovia de una persona muy reconocida en la fama de argentina, Alex Caniggia”, agregó sobre su expareja, quien actualmente formar parte del reality El Hotel de los Famosos y está en pareja con la bailarina y su compañera Melody Luz. “Eso tal vez es atrayente porque podría revelar algunas intimidades y cosas que sé, en el caso de que me convenga en el juego, claro”, advirtió Macarena Herrera que se despidió enviando “un besito” y haciendo el gesto del saludo a cámara.

Alexander Caniggia y Macarena Herrera hicieron pública su relación en marzo de 2018. Por ese entonces, no sabía mucho de ella: que había sido pareja del ex baterista de Rombai y Dame 5, Tomás Narbondo, y que es hija del ex número dos de la barra de Estudiantes, Rubén Tucumano Herrera, quien fue detenido por la causa del ex juez César Melazo.

“No te la imagines como la hija de un barra, sino como la hija de un empresario de la noche, y que habría conocido a Alexander en alguno de los boliches que tenía el padre en La Plata”, dijo a Teleshow por ese entonces el periodista Gustavo Grabia.

Dos años después, en marzo 2020, salieron a la luz una serie de mensajes en los cuales Herrera acusaba a Caniggia de maltrato psicológico. “No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mierda, o sea, ya mismo dejo la facultad y todo, y este mes me voy a la mierda”, escribió la joven en un posteo que minutos después eliminó de sus redes sociales.

Macarena Herrera y Alex Caniggia estuvieron en pareja durante dos años

“No puede ser que la gente sea tan chota. Todos los muebles que compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de dos años de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta”, continuó la joven que no quiso hacer declaraciones públicas al respecto. Pese a aquellas publicaciones, la relación continuó unos meses más.

Hasta que en octubre 2020 decidió comunicar la separación a través de sus redes sociales. “Me hace bien haber cortado tan bien, pero me hace verg... saber que va a sufrir por mi culpa”, escribió en su cuenta Twitter junto al emoji de un corazón roto.

“¿Cortaron?”, quiso saber una seguidora. Y ella lo terminó de confirmar. “Sí, pero es lo mejor para ambos”, aclaró. Por ese entonces, además, sostuvo que seguirían en contacto ya que compartirían la tenencia de su mascota. “Vamos a compartir la tenencia de Louis. De lunes a viernes conmigo, y de viernes a lunes con Barney”, dijo y agregó el emoticón de una cara llorando de risa y un corazón rojo.

Alexander Caniggia, hijo de Claudio Paul, y Macarena Herrera, hija del barrabrava Rubén Herrera

SEGUIR LEYENDO: