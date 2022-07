Dos participantes del team de Lali Espósito conmovieron con un tema de Soda Sterero en La Voz Argentina

Mora y Vanesa cantan La ciudad de la furia en La Voz Argentina (Video: Telefé)

En una nueva edición de las batallas de La Voz Argentina, dos participantes del team de Lali Espósito se unieron para interpretar uno de los temas más recordados de Soda Stereo: En la ciudad de la furia. Las concursantes en cuestión fueron Vanesa Magnago y Mora Rivarola, quienes ya en el ensayo conmovieron tanto a la coach como a su figura invitada, el español Alex Ubago.

“Es un homenaje, con esa canción tan icónica que ellas llevan a su terreno. Un terreno muy sensual y muy especial”, dijo el intérprete de Ella vive en mí en su devolución. Y luego agregó: “Yo solo sé que Gustavo (Cerati) debe estar ahora allá arriba mirando con una copa de vino diciendo ‘ole’”.

Lo cierto es que, llegado el momento de la verdad, las dos jóvenes lograron lucirse sobre el escenario. Y lo hicieron no solo por su impecable interpretación, sino también por lo bien que lograron ensamblarse como dúo y por la originalidad de la versión que llevaron a cabo. A tal punto, que no solo su coach sino también todos sus compañeros, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky, se mostraron de lo más emocionados.

“Es muy linda la versión, totalmente distinta a la original. Y se veía que sonreían cuando la cantaban. Estaban las dos en un trance musical”, dijo Marley antes de darle paso a los jurados para que dieran su opinión al respecto. Y, después de que las muchachas aseguraran que había logrado describir muy bien la situación con sus palabras, agregó: “Yo como público lo disfruté un montón”.

Entonces, cada uno de los coaches dio su parecer. “Se nota que trabajaron a full porque estaban totalmente acopladas una con la otra. Yo lo disfruté mucho, lo gocé y no tengo nada para decirte que te pueda ayudar. Sinceramente, son tremendas concursantes las dos”, dijo Montaner frente a la atenta mirada de Lali. En la misma línea, la Sole explicó: “No es fácil cantar Soda Stereo. Tenemos tan metida en nuestros corazones esta música que cuando viene una versión distinta y con voces femeninas, como en este caso, te descoloca un poco al principio. Así que tuvieron un gran desafío que supieron afrontar con creces”. En tanto, Mau agregó que aunque al principio dudó, luego entendió perfectamente la propuesta: “Se me olvidó que era una batalla y que había que escoger. Estaba solo enfocado en este viaje hermoso”.

Lali Esposito se conmovió con un tema de Soda Stereo en La Voz Argentina (Video: Telefe)

De todas formas, aunque oficialmente todos coincidieron en señalar que había sido un empate, la intérprete de Disciplina se tuvo que decidir por una de las dos participantes. “Hicieron algo hermoso. Solemos ver mucho nervio, por lógica, sobre este escenario. Y ustedes trajeron otra cosa, una seguridad. Sabían perfectamente lo que iban a hacer porque estaban conectadas la una con la otra. Y eso dio esa voz única que armaron, que es de mucha generosidad por parte de las dos”, empezó diciendo Lali.

Y luego agregó: “Nos regalaron a todos, los presentes y los que están en la casa, un mega show con uno de los temas más queridos en este país”. Enseguida, explicó que su situación era muy difícil en ese momento. “Amo las voces de las dos, seguiría trabajando con las dos en este programa. ¡No sé por qué armé esta batalla! En realidad, uno la arma esperando esto”, dijo. Y después de manifestar su deseo de que algunos de sus compañeros “robara“ a la participante que quedara libre, se inclinó por Vanesa para que continuara en su equipo. Pero, lamentablemente, ninguno de los otros coaches tocó el botón para sumar a Mora a su team.

SEGUIR LEYENDO: