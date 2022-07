El dramático momento por la salud de la cantante María Graña: su hijo relató la desesperante situación que vivió

La panelista Andrea Taboada contó que habló con Mariano, uno de los hijos de la icónica artista de tango y expresó su preocupación por la salud

En noviembre último, María Graña confirmó que se despedía del tango luego de 50 años de trayectoria y de convertirse en un ícono del emblemático género. Después de su exitosa presentación en el Auditorio Belgrano a sala llena, retomó su bajo perfil y tal como había anticipado, se concentró en su faceta de compositora. Sin embargo, el martes por la noche Andrea Taboada informó en LAM (América) que habló con uno de los hijos de la cantante y le transmitió la deseperante situación que vivieron el fin de semana.

“Me escribió Mariano, uno de los trillizos que tuvo María en su primer matrimonio”, aclaró la panelista, además de recordar que la artista fue madre de otros dos hijos durante sus segundas nupcias con el productor discográfico Mochín Marafioti. “Él es uno de sus cinco hijos, y lo que me dice es que está muy desbordado”, anticipó, y más adelante leyó uno de los mensajes textuales que le envío: “Mi mamá estaba internada en una clínica de salud mental en Flores, dio Covid positivo y la trasladaron; cuando llegué a la clínica para ir a verla ya la habían trasladado y no me sabían decir a dónde”.

La angelita explicó que lo invadió la preocupación y la impotencia cuando luego de hacer un tour de hospitales, no encontró a su madre. “Gracias a su esposa, que por intermedio de un amigo supo que PAMI tenía registro de dónde estaba ingresada María Graña”, reveló, sobre la odisea que vivieron para dar con el paradero de la intérprete de 69 años. Luego llevó tranquilidad y contó que se encuentra en una clínica de San Justo, y en breve le darían el alta.

“Quiero ser produnte porque va a hablar ella seguramente, su hermano, o alguien de la familia, y todos quieren cuidarla. Además de que es una estrella, una institución del tango”, continuó Taboada. Cuando el conductor quiso saber cuál es la situación actual de Graña, explicó: “Lamentablemente ella se ha quedado sola y huérfana, pero no por los hijos, sino que también había una rebeldía por parte de ella; y tal vez algunos colegas que no pudieron ayudarla”.

Marcela Morelo, María Graña, Alejandro Lerner y Guillermo Fernández en el Teatro Colón

Sin entrar en detalles, comentó que hubo algunos episodios preocupantes que encendieron las alarmas de sus seres queridos: “Tendría algunos problemas del orden psicológico, por eso el tema de la clínica psiquiátrica; aparentemente tiene estos altibajos, pero tiene voluntad y la familia la quiere ayudar”. En este sentido, también remarcó que la atención médica que recibió y la insólita secuencia que vivieron para saber dónde estaba internada la artista: ”Lamentablemente mucha gente no la pasa bien en los lugares con esta cobertura del PAMI, que María lo tiene por SADAIC”.

Graña comenzó su carrera a los 16 años, cantó con la orquesta de Osvaldo Pugliese y giró por el mundo con el espectáculo Tango Argentino. En las décadas de los ‘70 y los ‘80 fue figura de los programas televisivos dedicados al tango –El tango club, Grandes valores del tango, La botica del ángel–, y en los ‘90 se enfocó en la interpretación de las obras de Astor Piazzolla con letras de Horacio Ferrer, y llegó a hacer temporadas en el Armenonville de Francia y en Broadway.

En 1970 se presentó en el concurso organizado por el programa televisivo Canta el pueblo, que se emitía por Canal 7, y logró el primer premio con “La canción de Buenos Aires”. Cuando Ben Molar produjo el álbum Los de siempre, que incluía 14 tangos inéditos de creadores notables y cantados casi todos por vocalistas desconocidos, uno de estos últimos fue María Carmen Graña –su nombre completo– con el tema “Y nunca más tu amor”, de Francisco Pracánico y Leopoldo Díaz Vélez. En 1973 el pianista y director Osvaldo Pugliese la convocó para que cantara en su orquesta, y debutó en el club nocturno Michelángelo.

“El tango es parte de mi vida. Lo seguirá siendo, pero tiene una carga emotiva muy fuerte. Soy muy pasional, justamente como es el tango, para cantar. Fueron 50 años con el tango. Considero que es mucho tiempo y una artista debe evolucionar, tomar otros caminos, buscar nuevos desafíos”, reflexionó en diálogo con Infobae Cultura en noviembre último.

