Lali Espósito se “robó” a una participante de La Voz Argentina y Ricky Montaner lo festejó colgado de Marley

Lali Esposito robo a la primera participante en las batallas de La Voz Argentina (Video: Telefe)

Este lunes comenzaron las batallas en La Voz Argentina. Y, para preparar a los primeros dos participantes de su equipo que se enfrentarían en el escenario, Mau y Ricky contaron con la colaboración, ni más ni menos, que de Manuel Turizo. Pero el trabajo que hicieron guiando a Lucía Cavallini y Francisco Escudero fue tan impecable, que después de que ambos se presentaron en la gala para cantar el tema Best Part, de H.E.R., los hermanos tuvieron serios problemas para decidir a quién dejaban afuera de su team.

“La meta de nosotros es que ustedes dos se queden”, habían adelantado los coaches. Y el creador de Una lady como tu dejó en claro que sus colegas la iban a tener muy difícil al momento de dar su veredicto. Pero la verdad es que el show que brindaron los participantes lograron conmoverlos no solo a ellos, sino también a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, con lo cual podía preverse que alguno de ellos iba a tomar la determinación de “robar” a quien quedara fuera del concurso.

Sin poder disimular su asombro, Marley comentó no bien terminó el tema: “¡Qué bien que cantan! Es maravilloso esto”. Y luego, haciendo referencia a que el ex presidente de los Estados Unidos tenía esta canción en su play list, agregó: “Hay que mandarle a Barack Obama la versión de ellos que es mejor que la original. ¡Y mirá que es buenísima la de H.E.R.! Pero parecía como si los dos trabajaran desde hace años juntos”.

Lucia y Francisco cantan Best Part en La Voz Argentina (Video: Telefe)

De inmediato, Ricky pronunció un exabrupto: “Yo estoy cagad...”. “Es que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer y muy bien”, les marcó La Sole, dejando en claro que ahora los nervios los tenían los hermanos Montaner. Lali, por su parte, evitó dar una devolución que despejara las dudas de los coaches. “¿Qué les puedo decir yo a estas personas? Fue increíble. Y nos sé cómo ayudarlos. Les quiero agradecer a ustedes por haberlos juntado. Son una locura vocal”, dijo, dejando en claro que ambos merecían seguir en concurso.

“Que orgullo tan impresionante que siento yo, estoy con el pecho inflado”, dijo entonces Mau. Y señaló que, más allá del resultado, disfrutaba del hecho de poder darle a los participantes la oportunidad de mostrar su talento en la pantalla de Telefe. “Nuestro trabajo no es solo elegir uno, sino hacer lo mejor posible para que la gente pueda darse cuenta de lo que nosotros nos dimos cuenta”, agregó.

Pero estaba claro que, de todas formas, tenían que tomar una decisión. Y finalmente fue Ricky el encargado de comunicarla: “Es injusta, pero la persona que sigue en el team Mau y Ricky es...Ninguno de los dos merece irse y los dos merecen quedarse. Los amo a los dos. Se queda Fran”. Así, el joven oriundo de San Rafael, Mendoza, fue a abrazar a los coaches. Pero, de inmediato, se abrió la posibilidad de que alguno de los otros miembros del jurado se robara a Lucía. Y Lali no lo dudó.

Antes de que la muchacha se fuera del estudio, Espósito la tomó de la mano y la llevó hasta su asiento, para indicarle que apretara el botón que le permitiría sumarse a su equipo. “¡Se auto robó!”, exclamó el conductor. Y, feliz de la vida, Ricky corrió hasta Marley para festejar colgándose de él. “Es imposible que esta voz se vaya de este programa”, concluyó entonces Lali.

