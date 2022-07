Estefi Berardi reveló una vieja traición de Martín Salwe: “Me hizo llorar”

Estefi Berardi reveló una vieja traición de Martín Salwe (LAM. América)

La salida de Locho Loccisano de El Hotel de los Famosos sigue dando que hablar. El animador fue eliminado por Walter Queijeiro en la última Hache de la temporada y su salida fue de las más emotivas. Dentro del programa, a sus excompañeros y a los conductores Carolina Pampita Ardohain y Leandro Chino Leunis se los vio muy afectados. Y afuera, las redes sociales lo recibieron como un héroe y lo consagraron como el gran ganador del reality, más allá de lo que depare el resultado final. Es que a partir del hostigamiento que recibió de buena parte de sus compañeros, con el locutor Martín Salwe y su ¿novia? Emily Lucius como principales cabecillas, se ganó el cariño de los televidentes.

Ya concluida su participación en el reality, ahora Locho está habilitado para empezar a dar notas y mostrarse públicamente. Así lo hizo en LAM (América), donde mostraron un informe con el historial del concursante, un desconocido para muchos antes de ingresar a El Hotel y toda una revelación luego de ver su performance. Y en medio del debate sobre el enfrentamiento entre Martín y Locho, cobró importancia la voz autorizada de Estefanía Berardi, quien compartió trabajo con ambos, con Salwe durante su paso por la productora LaFlia y con Loccisano en Combate.

“Me cae mucho mejor Locho que Martín Salwe, que tengo buena onda pero tuve situaciones... Una vez me hizo llorar”, señaló la panelista de entrada y sin titubear a la hora de elegir a su favorito en una de las grandes rivalidades que dejó el certamen. “No sé si me quiso ayudar o me quiso perjudicar”, agregó la panelista y pasó a relatar su experiencia con el locutor.

Así fue la emotiva despedida de Locho en El Hotel de los Famosos (El Trece)

Berardi contó que todo ocurrió cuando compartían equipo en Siempre show, un programa de LaFlia que conducían Noe Antonelli y Tomás Dente en Canal Magazine. De casualidad ella había visto en un restaurante cómo un flamante ex novio de Nicole Neumann se retiraba con una supuesta novia de Luis Miguel. Como al día siguiente no había programa, Estefi lamentó tener que guardarse la información que sentía que era para tapa de revista. Y se lo comentó a Salwe, que le dio un consejo: “Contale a El Productor Enmascarado, porque está tan bueno y por ahí lo podés contar en otro programa de la productora”.

Estefi le hizo caso y le escribió a Gabriel González, el verdadero nombre del histórico productor de LaFlia, pero no obtuvo respuesta. Los involucrados en cuestión eran Tomás Tasin y Mollie Gould y el asunto efectivamente tuvo su repercusión mediática. Estefanía le sacó captura de pantalla a la tapa de la revista y se lo envió a Salwe: “Viste que estaba bueno. Que choto que Gaby no me dio bola”, escribió al pie de la imagen.

La angustia de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos (El Trece)

Según contó la angelita, Martin le hizo captura al mensaje y se lo envió al productor: “Gaby leyó ‘que choto Gaby, se calentó y me empezó a decir de todo. Para mí fue feo, porque recién había entrado al trabajo y me puse a llorar. Nunca un jefe me había hablado así”, relató.

En ese momento, sus compañeras la consultaron por la actitud del locutor: “Martín me pedía perdón, me dijo que me quiso ayudar, que le quiso decir que Estefi tenía razón, pero no sé. Le hizo screenshot (captura de pantalla) a la información y por un momento me la hizo pasar mal. Para mí no hay que hacer eso”, concluyó con rostro serio, como si todavía le doliera aquella actitud.

