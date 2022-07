Cinthia Fernández opinó sobre los “filtros” de Wanda Nara y generó debate en las redes sociales

Cinthia Fernández y Wanda Nara

“Wanda Nara se animó al topless durante sus vacaciones en Ibiza”, rezaba el título con las fotos de la esposa de Mauro Icardi y su hermana. Cinthia Fernández fue una de las primeras famosas en comentar y referirse, no a las imágenes de la empresaria en la playa, sino a sus posteos en general y le sugirió un cambio en ellos.

“Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, porque no se muestra tal cuál es. Real, sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje”, escribió la panelista de Momento D en sus redes sociales.

Cinthia Fernández opinó sobre Wanda Nara

De inmediato sus seguidores comentaron, muchos de ellos apoyando a la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella: “Que se muestre como quiera. Por que tiene que hacer lo que a otro le parece. Si se quiere mostrar real que se muestre y si se quiere mostrar con filtro que se muestre, es problema de ella. Siempre criticando todo”, “Olvidate, no va a dejar los filtros, los filtros la van a dejar a ella”, “Se puede poner los filtros que quiera”, “Cada uno hace las cosas cómo y cuándo quiere”, “La que puede, puede, la que tiene plata hace lo que quiere. No necesita venderse” y “Qué raro Cinthia criticando a otra mujer”.

Otros abonaron a la teoría de la ex de Matías Defederico: “El tema no está en que usa o abusa de filtros. El tema es que ella no se acepta de ningún modo como es e intenta que nadie vea en realidad su cuerpo (que es lindo). Tiene un enorme complejo, por eso tapa su panza en todas las fotos con su mano”, “Verdad, es demasiado el filtro que usa, no sabemos cómo es realmente”, “No hay que hablar de Wanda solo quiere publicidad”, “Aparte es una mujer súper hermosa físicamente, no necesita filtros. Coincido con vos”, “Tan real que duele” y “Te amé. Cuánta verdad”.

Wanda está tomando unos días de descanso con su hermana Zaira, pero además las acompañan su estilista Kenny Palacios y las hijas de la mayor de las Nara. El resto de la familia se quedó con Nora Colosino, la abuela, quien acompaña la rutina de los chicos en Francia. ¿Los grandes ausentes? Mauro Icardi y Jakob Von Plessen.

Días antes en París ellas asistieron al Lollapalooza y celebraron la revolución francesa en un restaurante muy exclusivo frente a la torre Eiffel y cerquita de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo y están desde hace tres días en Ibiza donde además de disfrutar de la playa, se relajaron en la pileta del hotel donde se hospedan.

Allí Wanda, siempre más jugada que su hermana Zaira, fue la primera en sumergirse al mar con una bikini negra con tiras y ya en el agua, la empresaria se animó a sacarse la parte de arriba de su traje de baño y posó divertida para las fotos.

Quien también se encuentra en Ibiza por estos días es Pampita, que viajó aprovechando el receso invernal, con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio y con su hija Ana García Moritán. Al igual que las Nara, ella tampoco fue con su pareja, pero la acompañan su hermano Guillermo y la novia de éste. Además, en esta oportunidad se sumó su sobrina Brisa, quien trabaja como niñera de Ana desde que comenzó el reality de El Trece y quien en estas vacaciones disfruta también de su estadía con sus primos y tíos.

“Dicen que uno siempre vuelve a los sitios donde fue feliz”, dijo la conductora de El Hotel de los Famosos en un video en el que se la ve recorriendo el lugar donde se hospeda, al que fue invitada como embajadora.

