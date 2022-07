Andrea Rincón se volvió a poner las plumas y sorprendió comparándola con una imagen suya de hace 10 años

(@andrearincon_top)

Andrea Rincón está grabando los nuevos capítulos de la segunda temporada de Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV), la ficción de Polka que se emitirá por la pantalla de El Trece. En esta oportunidad, la actriz interpreta a Mónica, una vedette de la época de los 80, en la que se sitúa una parte de la historia. El personaje estaría inspirado en Moria Casán.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió algunas imágenes en la que aparece con el look de su personaje, con un outfit rojo, con lentejuelas, plumas y brillos. Además, aprovechó para mostrar una foto de ella de hace diez años, cuando ella hizo teatro de revista en otra época de su carrera artística.

(@andrearincon_top)

“Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías. Diez años después, mejor volver a empezar”, escribió Andrea en la publicación de su cuenta oficial de Instagram. Rápidamente, recibió comentarios halagadores de algunas famosos, como Dani La Chepi, Nancy Duplaá, Mercedes Morán, Georgina Barbarossa y Malena Pichot.

Cabe recordar que la primera etapa de ATAV estuvo situada en la década del 30. Sin embargo, esta secuela tendrá lugar en los 80 y mostrará cómo fue la restitución de la democracia en la Argentina. En esta oportunidad, el elenco estará integrado por la mencionada Rincón y Federico D’Elía, Gloria Carrá, Justina Bustos, Federico Amador, Juan Gil Navarro y Malena Solda, entre otros.

(@andrearincon_top)

Al empezar con las grabaciones, Adrián Suar se había mostrado feliz por el desafío. “Siempre arrancar una ficción genera nervios, casi como el primer día”, expresó el productor en una entrevista de Socios del espectáculo (El Trece). Y explicó cómo tratarán los delicados temas de la trama. “En los 80, estaba naturalizada la violencia de género, nadie pensaba esos temas, nosotros lo vamos a tocar como era en la época. Es una novela que va a estar muy bien, se están escribiendo cosas muy buenas y me da mucha felicidad”, señaló. Y destacó que habrá constantes incorporaciones: “Va a estar también Julieta Díaz, Rafa Ferro, Martín Bossi. Vienen por un par de capítulos y van a seguir entrando”.

El Chueco también se refirió a su apuesta a la ficción en un contexto económico complicado. “No es fácil en la Argentina, no solo para nosotros, le pasará lo mismo a Telefe y a todos los que hacen ficción. Por suerte están las plataformas que dan posibilidad. Hacer una ficción es heroico, a veces la gente no toma conciencia del esfuerzo grande que es que todos los rubros estén bien, tratar de meter un capítulo por día. Eso es lo que tiene, pero muy feliz, me sigue gustando hacer este tipo de programas”, aseguró.

(@andrearincon_top)

Por su parte, Federico D’Elía expresó: “Creo que va a pasar de todo porque es una historia que cuenta muchas cosas y una época muy linda. El retorno a la democracia, lo que dejó, lo que pasaba antes de la democracia, el teatro de revistas. Los 80 es una época hermosa para recrear, nos estamos conociendo con todo el elenco. Estoy muy feliz”. En tanto, Federico Amador se refirió al comprometido personaje que le tocó: “Es una historia que tiene un montón de condimentos que en esa época eran muy fuertes. Mi personaje trabaja en un hospital y empiezan a caer pacientes con síntomas raros y ahí nos empezamos a meter en el mundo del HIV”.

(@andrearincon_top)

SEGUIR LEYENDO: