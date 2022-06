El look con el que Andrea Rincón se prepara para interpretar a Moria Casán en ATAV 2

Andrea Rincón representará a Moria Casán en ATAV 2 (Instagram)

“Mónica”, escribió Andrea Rincón en su cuenta de Instagram junto a un corazón azul. Y compartió una serie de imágenes del look ochentoso que usará para su personaje en Argentina Tierra de Amor y Venganza 2. La actriz fue convocada para la segunda temporada de la exitosa telenovela de época que protagonizaron Eugenia La China Suárez, Benjamín Vicuña y Gonzalo Heredia en 2019. Y todo indica que será la encargada de ponerle el cuerpo a una vedette que representaría, ni más ni menos, que a la icónica Moria Casán.

La primera parta de la tira de Polka estuvo situada en la década del ‘30. Sin embargo, esta secuela tendrá lugar en los ‘80 y mostrará cómo fue la restitución de la democracia en la Argentina. En esta oportunidad, el elenco estará integrado por Federico D’Elía, Gloria Carrá, Justina Bustos, Federico Amador, Juan Gil Navarro y Malena Solda, entre otros.

Andrea Rincón y su look ochentoso (Instagram)

El detalle de que Rincón sea la encargada de ponerle el cuerpo a la One no es menor, teniendo en cuenta que ambas fueron amigas pero tuvieron un duro enfrentamiento durante el Bailando por un sueño 2012, cuando Andrea acusó a Moria de exigirle el cincuenta por ciento de su cachet por haberla ayudado a entrar al programa.

Cabe recordar que ambas volvieron a verse las caras en el Cantando 2020, cuando la actriz estuvo como invitada al ciclo y la diva ocupaba el rol de jurado. En ese momento, Moria intentó chicanear a Andrea recordando aquel conflicto y adjudicándole a él la tensión que se vivía en el estudio. Pero Rincón decidió no entrar en una nueva pelea, dejando en claro que eso había ocurrido hacía ya demasiado tiempo. “Fue hace muchos años y había una no sé si amistad, no sé cómo llamarla, pero creo que sí, que en un momento fue amistad”, reconoció entonces la Casán.

Al ser consultada sobre la elección de Rincón para encarnarla a ella misma, la One señaló: “Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida… Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer”. Luego dejó en claro que no le molesta en lo más mínimo que su figura aparezca en la novela. “Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra, porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!”, remarcó fiel a su estilo.

Andrea Rincón en su papel de Mónica (Instagram)

Al empezar con las grabaciones, hace ya más de un mes, Adrián Suar se había mostrado feliz por el desafío. “Siempre arrancar una ficción genera nervios, casi como el primer día”, comenzó expresando el productor. Y explicó cómo tratarán los delicados temas de la trama. “En los ‘80, estaba naturalizada la violencia de género, nadie pensaba esos temas, nosotros lo vamos a tocar como era en la época. Es una novela que va a estar muy bien, se están escribiendo cosas muy buenas y me da mucha felicidad”, señaló. Y destacó que habrá constantes incorporaciones: “Va a estar también Julieta Díaz, Rafa Ferro, Martín Bossi. Vienen por un par de capítulos y van a seguir entrando”.

El Chueco también se refirió a su apuesta a la ficción en un contexto económico complicado. “No es fácil en la Argentina, no solo para nosotros, le pasará lo mismo a Telefe y a todos los que hacen ficción. Por suerte están las plataformas que dan posibilidad. Hacer una ficción es heroico, a veces la gente no toma conciencia del esfuerzo grande que es que todos los rubros estén bien, tratar de meter un capítulo por día. Eso es lo que tiene, pero muy feliz, me sigue gustando hacer este tipo de programas”, aseguró.

