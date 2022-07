En medio de los conflictos legales con Cinthia Fernández, Matías Defederico se separó de su pareja

Laura Alvo y Matías Defederico

El ex futbolista Matías Defederico y ex de Cinthia Fernández se separó de quien fuera su pareja durante poco menos de un año, Laura Alvo, según confirmaron en el ciclo Mañanísima. En paralelo, continúa su disputa legal por alimentos y régimen de visitas con la bailarina y madre de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca.

“Se dejaron de seguir en las redes. Yo les escribí y se llamaron a silencio. Tal vez es una crisis. Hoy están separados. No se siguen más en las redes sociales y borraron todas las fotos”, dijo Estafanía Berardi anunciando la ruptura y analizó: “Además, ella empezó a mostrarse de otra manera en las redes, más sexy. Y la gente le preguntaba si se separó. Lo cierto es que no están más juntos y a él se lo vio en el boliche. Solo”.

En sus redes sociales, él solo atinó a escribir con una foto desde el aeropuerto tomada hace unos días: “No duele, lo sabido”. Sin embargo, no especificó de qué estaba hablando.

En noviembre del año pasado, como demostración de amor, se había hecho un tatuaje en la muñeca en honor a su ahora ex novia. “Para siempre en mi piel”, había escrito en las redes junto con una foto en la que se veía la inscripción “Lau” junto con un corazón.

El tatuaje de Matías Defederico a su novia Laura

Fue en octubre del año pasado que la relación se hizo pública y Cinthia Fernández se habría enterado en vivo, cuando Ángel de Brito lo anunció e Los ángeles de la mañana, ciclo en el que ella era panelista en ese entonces. “Tus tres hijas tienen una nueva madrastra, tiene novia Defederico. Diego Latorre se la cruzó en Pilar y me mandó este chimento: se llama Laurita. Es muy linda, trabaja como promotora de una empresa de combustible”, agregó el conductor e irónica la bailarina sumó: “Yo creo que tendría una buena relación si me da canje de nafta”.

En ese momento también contaron que ella es mamá de una nena, Pilar, que tiene la misma edad que las hijas del ex futbolista. Días más tarde de que se hiciera pública la relación, fue que él decidió tatuarse el nombre de su flamante pareja y lo mostró en sus redes sociales.

Separado de su pareja, el conflicto con su ex parece no tener fin. Hace unas semanas Analía Frascino, mamá del ex deportista, declaró que su hijo no veía a las nenas por lo que estaba “muy amargado”. “No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia, solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, declaró.

Además, contó que su hijo teme que la bailarina le invente una causa y que por eso él prefiere evitar verla: “¿Por qué? Porque como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género”. La ex suegra de Fernández, resumió: “Hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”.

Fue por un motivo similar que el Día del Padre él no estuvo con las tres pequeñas. Según contó, estaba dispuesto a pasarlas a buscar, ellas incluso le habían preparado un regalo y dibujos, pero al llegar a las inmediaciones del country donde las menores de edad viven con su madre, no había quien las llevara desde su hogar hasta donde las esperaba su padre.

