Ulises Bueno publicó enigmáticos mensajes luego de que su ex confirmara la separación

Ulises Bueno y Rocío Pardo fueron pareja durante un año y medio

Las versiones de la separación entre Ulises Bueno y Rocío Pardo ya venían trascendiendo desde hace algunos días. “Ya devolvieron la casa que compartían en un country”, habían confirmado días atrás en Cuarteteando, la sección de espectáculos y música del sitio cordobés El Doce. El hermano menor del Potro Rodrigo y la hija del empresario teatral se habían conocido en el 2018 en una apertura de ShowMatch pero estaban juntos desde enero del 2021 y rápidamente habían decidido convivir. Según contaron, la separación fue a mediados de junio y en buenos términos.

Lo cierto es que, finalmente, en las últimas horas fue Rocío la encargada de ponerle fin a las especulaciones. “Quiero compartirles a través de este medio que con Uli hemos decidido distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Como cualquier pareja que transita esta situación, viviremos el proceso a nuestra manera. Nos tenemos mucho cariño y siempre nos vamos a desear lo mejor”, comenzó escribiendo en sus stories. Y cerró: “Los motivos y las especulaciones que se han publicado (falsos celos) no son verdaderos. Hoy nuestros caminos van en diferente dirección. Muy agradecida con todos por habernos acompañado y apoyado todo este tiempo”.

La story de Rocío Pardo en la que confirma su separación de Ulises Bueno

Sin embargo, lo que llamó la atención luego de este comunicado fue la reacción del cantante, quien decidió compartir en su perfil de Instagram algunas sugerentes frases que, si bien pueden ser parte de una nueva canción suya, también muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su ahora exnovia. De ser así, el final de la relación parece no haber sido tan idílico como ella indicaba. “Te pedí perdón sin que la culpa fuera mía”, escribió en una historia, y en la siguiente agregó: “Te dije ¡no pasa nada! y en mí estaba pasando todo”. Por último, cerró con otro picante texto: “Pensándolo bien fui yo quien siempre te mintió. Cuánto daño me hice al mentirte siempre”.

Los enigmáticos posteos de Ulises Bueno tras su separación de Rocío Pardo

En tanto, hace algunas semanas el intérprete de “Intento” también había sido noticia luego de haber suspendido el recital que iba a dar el día de su cumpleaños en Parque Sarmiento. El músico debía presentarse en un recital al aire libre, pero decidió dar marcha atrás luego de que se dijera que el evento tendría un costo de 43 millones de pesos. “Muchos quieren usar esto para perjudicarme. Por ello es que con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizar el show programado para mañana 25/06″, escribió él en su momento.

En un comunicado que compartió en sus redes sociales explicó: “Lamentablemente quieren manchar mi nombre, quieren desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados. Yo no hago política, a mi me gusta cantar y lo quería hacer para todos ustedes en mi Córdoba querida. Es cierto que propuse que este show se haga con la empresa con la que trabajo hace más de 15 años y con la que sé que el espectáculo sería de los mejores del país”.

“Me quedo con las ganas de compartirles mi felicidad y de devolverles el cariño que siempre me han dado. Quizás es porque canto cuarteto y no otra cosa. Agradezco a rodos el amor incondicional. No voy a poner en duda mi nombre, le pido disculpas a todos los que iban a disfrutar de esta fiesta. Voy a devolverles todo lo que me dan muy pronto”, cerró.

