Luego del escándalo millonario con la municipalidad de Córdoba, Ulises Bueno se habría separado de Rocío Pardo

Ulises Bueno y Roció Pardo

Tras el escándalo por haber suspendido un show organizado por la municipalidad de Córdoba, Ulises Bueno se separó de su novia, la bailarina cordobesa Rocío Pardo, según informó el medio local El Doce.

“Ya devolvieron la casa que compartían en un country”, confirmaron en Cuarteteando, la sección de espectáculos y música del sitio cordobés. El hermano menor del Potro Rodrigo y la hija del empresario teatral se habían conocido en el 2018 en una apertura de ShowMatch pero estaban juntos desde enero del 2021 y rápidamente habían decidido convivir. Según contaron, la separación fue la semana pasada y en buenos términos.

“Qué hacen? Yo acá con ganas de volver a verlos”, escribió él en sus redes sociales luego de que se conociera la noticia. El viernes se presentará en un conocido baile cordobés y será su primer show tras haber suspendido el recital que iba a dar el día de su cumpleaños en Parque Sarmiento.

Ulises Bueno luego de que se rumoreara que estaba separado

El músico debía presentarse el sábado en un recital al aire libre, pero decidió dar marcha atrás luego de que se dijera que el evento tendría un costo de 43 millones de pesos. “Muchos quieren usar esto para perjudicarme. Por ello es que con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizar el show programado para mañana 25/06″, escribió él en su momento.

En un comunicado que compartió en sus redes sociales explicó: “Lamentablemente quieren manchar mi nombre, quieren desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados. Yo no hago política, a mi me gusta cantar y lo quería hacer para todos ustedes en mi Córdoba querida. Es cierto que propuse que este show se haga con la empresa con la que trabajo hace más de 15 años y con la que sé que el espectáculo sería de los mejores del país”.

“Me quedo con las ganas de compartirles mi felicidad y de devolverles el cariño que siempre me han dado. Quizás es porque canto cuarteto y no otra cosa. Agradezco a rodos el amor incondicional. No voy a poner en duda mi nombre, le pido disculpas a todos los que iban a disfrutar de esta fiesta. Voy a devolverles todo lo que me dan muy pronto”, cerró.

El domingo siguiente, y en medio aún de la polémica, Ulises cumplió 37 y aunque hoy estarían separados, Rocío no dudó ni un segundo y le realizó un afectuoso saludo en sus redes sociales. “Esa sonrisa no te la quita nadie. Feliz cumpleaños guerrero”, escribió ella en sus historias de Instagram junto con una foto de él en las vacaciones que se tomaron en abril en México.

El saludo de Rocío Pardo a Ulises Bueno

Por el momento ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto. Tampoco lo hicieron a través de sus redes sociales, donde él utilizó sus historias para promocionar sus próximas fechas.

Anterior a su ruptura con quien fuera su pareja y al escándalo con la Municipalidad, el viernes fue un día muy especial para la familia Bueno y Olave, ya que se cumplieron 22 años del fallecimiento de Rodrigo, hermano mayor del músico. El ídolo cordobés tenía 27 años cuando al terminar de grabar La Biblia y el Calefón fue a cenar al Corralón con su hijo Ramiro y con la mamá de él, Patricia Pacheco y conoció a Fernando Olmedo (hijo del Negro) a quien invitó a un show en La Plata.

Camino al boliche donde realizaría su presentación Rodrigo tuvo un confuso ida y vuelta con otro conductor en la autopista Buenos Aires - La Plata y perdió el control de su vehículo. Su hijo y su ex pareja se salvaron milagrosamente y él y Olmedo perdieron la vida. El Potro dejó un legado musical que aún hoy continua vigente y que Ulises, que en ese momento tenía nada más 14 años, supo tomar.

