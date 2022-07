Belu Lucius habló de la situación que vive con su hermana Emily: “Amenazaron de muerte a mis hijos”

Belu Lucius habló de los ataques que recibió su hermana Emily

Según muchos de los seguidores de El Hotel de los Famosos (El Trece) Emily Lucius fue señalada como una de las principales instigadoras del bullying contra Locho Loccisano. Diversos usuarios en las redes sociales puntualizaron que ni bien la influencer llegó al reality, relató que tanto ella como su hermana Belu, habían sufrido hostigamiento cuando iban a la escuela y ahora no mostraba reparos en hostigar a su compañero. Pero la cosa no quedó allí, ya que muchos internautas promovieron dejar de seguirla en Instagram y denunciar la cuenta para boicotear su trabajo. Incluso, instar a las marcas que confían en ella para que no la tengan más en sus filas.

Así las cosas, este lunes en Intrusos (América) habló su hermana Belu acerca de cómo su familia vivió esta situación: “Nosotros estamos muy bien y cada día vamos a estar mejor. Lo que vivimos, el nivel de odio que hay en las redes, es una cosa que a mí me sorprende. Me sorprende porque hoy nosotros estamos en este lugar, pero mañana puede estar otra persona. Y es una nube que se va trasladando y realmente como sociedad, ¿esto es lo que queremos?”, se preguntó en entrevista con Florencia de la V y el panel del ciclo.

“Yo hago humor justamente para romper con eso. Hago reír con todo lo que puedo, porque sé que la risa contagia más risa. Y sé que el odio también contagia más odio. Es una situación que no me gusta, la veo y me da mucha tristeza. Pero sé que vamos a salir adelante, porque somos una familia muy unida”, insistió. Sin embargo, confesó que no estuvo todo bien: “La pasamos mal. Fue una tristeza porque llegaron amenazas de muerte a mis hijos”, dijo.

“Si le hubiese pasado algo feo a mi hermana, quién se hubiese hecho cargo de eso. Porque esto es la vida real, no el show”, agregó Lucius, quien también contó que acompañó a Emily mientras se desarrollaba el juego. “Ella tenía que cumplir un contrato y no podía salir de su casa: podía ir al supermercado pero no podía salir. Yo todas las mañana me levantaba e iba a a la casa a acompañarla y me pasaba todo el día con ella, a la noche la mensajeaba porque realmente se la veía muy mal”, contó.

Asimismo, aseguró que lo que se vio del reality fue “una historia armada, un relato. Lo que a mi me mostraron son recortes”. Sin embargo, dijo que hubo actitudes de Emily que se emitieron y no le gustaron. “Hubo cosas que no me gustaron de ver, no es que yo soy una negadora. Hay un todo donde yo me permito pensar que, bueno, son personajes. Al reality la gente fue a participar, es un juego, es una competencia, todo el mundo se podía ir si se sentía mal. Tenían visitas semanales con toda la familia, teníamos contacto con mi hermana...”, dijo.

Emily Lucius quedó eliminada de El hotel de los Famosos tras perder en el duelo con Melody Luz

Belu aclaró que Emily esta polémica no le hizo sufrir una merma en cuanto al trabajo que realiza desde sus redes sociales con distintas marcas. “Las marcas nunca se les bajaron. Se pausaron durante el tiempo que Emily estuvo en el reality”, aclaró. “¿Creés que hubo una campaña en contra de ella?”, le preguntó la conductora. “Me gustaría pensar que no, porque creo que todas las personas que están ahí son buena gente. Y todos fueron con el propósito de tener más laburo, de hacerse más visibles, de ganarse unos mangos, de pegar un programa, una novela”, cerró Lucius.

