Bebe Contepomi arriesgó su vida para salvar al gato de su hija: “La historia de un héroe”

Bebe Contepomi hizo una arriesgada maniobra para salvar al gato de su hija

La vida suele ponernos a prueba en los momentos menos pensados. Así le sucedió a Bebe Contepomi, que este domingo disfrutaba de un asado familiar cuando tuvo que enfrentarse a una complicada misión para salvar la vida del gato de sus hijos. Y aunque el periodista suele tener perfil bajo en las redes sociales, el heroico momento fue grabado por una de sus hijas, y entonces el conductor de La Viola decidió compartirlo con sus seguidores de Instagram.

“La historia de un héroe. El Héroe De Boulgone. ´Gordo´ es el gato bebe de Elena y estaba en peligro. Ahora ´estamos bien los 6´. Hasta la próxima misión”, escribió junto al video en cuestión. En dichas imágenes, se ve perfectamente el instante en el que Bebe comienza a trepar a un árbol, en el que la mascota estaba atrapada y no podía bajar. Mientras su esposa llama al gatito desde su ventana -con el fin de evitar que su marido tenga que arriesgar su integridad física en el intento-, Contepomi comienza a subir por la escalera que había instalado allí para lograr acercarse al animal. “Bebe, ahí nomás. No, se te va a romper el árbol”, le advierte la madre de sus hijos.

Pero sin importar las consecuencias, el periodista sigue escalando por las ramas hasta dar con el gato, a quien logra tomar con un brazo y acercárselo a su pareja, que estaba estirándose en la ventana de la planta alta de la casa para ponerlo a salvo. “¿Lo agarraste?”, le pregunta antes de soltarlo. Y finalmente, logran el objetivo de rescatarlo por medio de una hazaña que probablemente recuerden por siempre. Pero todavía faltaba que Bebe pudiera bajar del árbol, algo que, aunque con un poco de dificultad, pudo concretar. “¡Bebe, sos bombero! ¡Sos un genio, gordi!”, lo felicitó ella, mientras sus hijos festejaban.

En tanto, en las primeras horas de este lunes, desde la producción de Nosotros a la Mañana (El Trece) se contactaron con él para conocer más detalle de su heroico acto. “Estoy prendiendo un fueguito para hacer un asadito y me dicen: ´Papá, el gato se trepó al árbol´. El gato tiene un mes y medio, es chiquito, y lo acabamos de adoptar”, comenzó explicándole al Pollo Álvarez. Y continuó: “Estuve 20 minutos desde abajo gritándole: ´¡Bajá, gordo!´. El heroísmo surge ante la presión familiar: ´¡Ssubite, papá!´. Y en un momento dije: ´¿Será verdad de que los gatos caen siempre parados? Si a este gato le pasa algo, soy el peor papá del mundo´”.

Bebe Contepomi relató en detalle cómo rescató a su gato (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

Entonces, contó cómo se gestó la acción : “Vicente, el de 11 años, me trae la escalerita. Me dijo: Subí vos, papá´. Bueno, me subí al árbol y fijate que lo hago rápido. Ante la desesperación de Flor y Elena, que me decían que se iba a romper el árbol, dije: ´No voy a pensar, me subo, bajo el gato y si en el camino me mato, me mato´. No tuve ninguna estrategia más que llegar al gato y llegué, así que soy el papá del año”.

“Es la primera vez en mi vida que me trepo a un árbol, a los 51 años. Es más, fue mi actividad deportiva de 2022″, bromeó. Y señaló: “Vengo de una familia deportista, hice mucho deporte, entonces tengo el gen inculcado. Después opté por el rock, pero juego a todo”. Por último, contó una insólita anécdota de la viralización del video: “Me llamaban de todas partes, me llamó Andrés Calamaro de España, el pelado (Gustavo) Cordera, que estaba en Uruguay...¡el poder de las redes! A veces se viralizan cosas malas, pero en este caso fue divertidísimo”.

