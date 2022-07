Majo Martino y Locho Loccisano afianzan su relación: beso en El Hotel de los famosos y salidas fuera del reality

El video del primer beso entre Majo Martino y Locho Loccisano (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

La relación entre Majo Martino y Locho Loccisano avanza cada vez más. Lo que parecía apenas un incipiente romance se terminó convirtiendo en un vínculo cada vez más serio. Es que, si bien ya terminaron con las grabaciones de El Hotel de los Famosos, ambos ya se dejaron ver en público en dos ocasiones.

En principio, según se pudo ver este viernes en el ciclo de El Trece, ambos dieron el paso que toda la audiencia esperaba: el primer beso. “Locho, ¿venís un ratito acá?”, le preguntó la periodista mientras se metía en su cama luego de reingresar al reality en reemplazo de Melody Luz, que tuvo que abandonarlo por una fuerte lesión. “Tenía muchas ganas de ver a Locho, lo extrañé”, comentó ella en el backstage. Lo cierto es que el ex Combate accedió inmediatamente a la propuesta y se dio el momento más esperado. “Hubo pico, vamos avanzando, pico va, pico viene, todo puede pasar”, lanzó Majo. Y él, picante, acotó: “Ahora entiendo a Alex y a Martín por qué no querían que se termine el reality...así es más fácil”.

En tanto, y mientras el programa continúa al aire, la flamante pareja ya fue captada días atrás mientras caminaban por las calles de Microcentro, muy cerca del domicilio de él. Allí se los vio disfrutando de la noche porteña e incluso se especuló con que ella podría haberse quedado a dormir en su casa. Si bien la foto no era clara, porque no se vislumbraban sus rostros, Pampito había señalado: “Pregunté si era Majo y me dijeron que sí. Además, Locho vive por ahí. Ellos están saliendo. Ahí se los ve dando un paseo”.

Por otra parte, este sábado Martino festejó su cumpleaños en un reconocido bar de Palermo y, entre los asistentes, estuvo también Locho, que se dejó retratar por la prensa pero aún no se logró la tan esperada postal junto a su nueva novia. Porque claro, ya la producción del reality dejó saber un cierto malestar con el participante por mostrarse públicamente antes de que se emita el último capítulo en el que estará en el programa: por contrato, ninguna de sus figuras debería aparecer en los medios antes de que termine su participación.

Majo Martino festejó su cumpleaños

Antes de volver a ingresar al reality, Majo se había referido a su relación con Locho. “No estamos saliendo, pero podemos comer, podemos ver el programa, podemos charlar... Pero de ahí a salir, es un montón. Seguimos el vínculo de amistad que tuvimos adentro del Hotel. Lo quiero un montón, sé que él me quiere... Y es eso, nada más”, había definido en ese entonces.

El que descree de esta relación y lo hizo saber en los últimos días fue el Chanchi Estévez. “Majo estuvo haciendo su papel y todo el mundo tiene una idea de lo que es Majo... Estar a favor de Locho, estar con él, solamente por conveniencia”, había dicho el exfutbolista. Cuando le volvieron a preguntar si no creía en la relación entre ambos, fue terminante: “Por mi se pueden casar, hacer lo que quieran. Yo creo que es todo por conveniencia. Y no tengo nada contra Majo, me cae super. Pero está haciendo un papel para las redes... Yo le dije: ‘Bajá un poco’”.

