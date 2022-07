Emily Lucius habló tras su salida de El Hotel de los Famosos: “Lloro todos los días”

Emily Lucius rompió el silencio tras su salida de El Hotel de los Famosos (Video: LAM, América)

Emily Lucius quedó en el ojo de la tormenta luego del ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano tras una tensa definición en un duelo de eliminación de El Hotel de los Famosos (El Trece). Es que la influencer fue una de las instigadoras del hostigamiento que sufrió el animador por parte de varios participantes del reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

Así, su participación quedó bajo la lupa de los seguidores del programa y este lunes Emily se defendió en una breve nota que le dio a Alejandro Castelo, movilero de LAM (América). “No puedo dar notas pero por un tema de contrato. También se dice que rompí el contrato, yo por contrato no podía salir en ningún programa. Pero nunca rompí ningún contrato y no es que soy maleducada y no quiera dar notas, al contrario”, explicó la influencer. Pese a la aclaración, dejó algunas frases al respecto.

“Me vieron tres personas en lo que va del día y me dijeron: ‘Vos lloraste ayer, ¿no?’. Desde que salí del Hotel, lloro todos los días. Es una angustia muy grande la que siento”, dijo Emily y dio más detalles sobre cómo la pasó. “Estuve un mes en cama, con mucha asistencia médica, con mi familia que me contuvo, pero lo que la gente no sabe es que yo ya salí del Hotel hace dos meses. En el primer mes y medio, sí, baje mucho de peso, estaba con mucha angustia, mucha tristeza. Lo que se vivió adentro del Hotel fue un juego, era una competencia. No fue la realidad. Yo la pasé bárbaro, nos divertimos un montón, disfrutamos...”, aseguró.

Emily Lucius

“Fue una competencia, ya terminó, me llevó bien con todos. Adentro del Hotel también me llevé bien con todos. El tema es que se muestra lo que se quiere mostrar. Y está perfecto, porque los productores deciden lo que sale y lo que no sale... También inventaron que me peleé con mi hermana y nada que ver”, dijo Emil. Y se defendió incluyendo también a su hermana Belu: “Somos chicas super sencillas”.

La tristeza de Emily tiene que ver con que su aparición en el reality fue uno de sus primeros trabajos en la televisión argentina. “Me apena mucho no poder estar disfrutando de verme en la tele, porque es la primera vez que salgo. A todos nos contrataron: cuanto más días estabas ahí, más te pagaban. Era un juego, era una competencia. Cada uno fue hacer el personaje que hacía”, dijo.

En cuanto a su actitud para con Locho, expresó: “Pedí disculpas si a alguien ofendí o si a alguien se sintió herido. Está buenísimo pedir disculpas y no me molestaría seguir pidiéndolas. Pero también hay que tener en cuenta que era un juego, era un personaje y está la posibilidad de no creer en el otro, porque no es que es la vida real. Estás adentro de un reality en el que cada uno puede optar por ser el personaje que quiera. Que cada uno que saque las conclusiones que quiera. Pero sepan entender que es un juego. Ya terminó el trabajo, a mi no me están pagando. Ya terminó. De acá en adelante, la vida real”.

Emily Lucius y Martín Salwe tuvieron un romance durante su participación en El Hotel de los Famosos. ¿Continuará en la vida real?

Por último, dejó un párrafo sobre su relación con Martín Salwe, con quien tuvo varias escenas románticas en El Hotel. “Lo quiero mucho. Nunca me dijo de ser la novia. Es un pibe que es tan bueno... ¡Otro que lo mataron! Bueno, ya lo van a conocer”, dijo sobre el locutor.

