Majo Martino celebró su cumpleaños: las fotos de las “angelitas” y los grandes ausentes de El hotel de los Famosos

Majo Martino celebró su cumpleaños (Crédito: grosbygroup)

Majo Martino cumplió años y decidió hacer una gran fiesta para el sábado después de las 12, celebrar una nueva primavera. La periodista invitó a varios amigos del ambiente, entre los que estaban Ángel de Brito y varias “angelitas” y algunos participantes de El Hotel de los Famosos, claro que no todos y “la familia” fue la gran ausente. Locho la acompañó en su gran noche, ¿un paso más en su relación?

“Majo BDY Party (fiesta de cumpleaños)” anunciaba el gran banner que había en la puerta del bar en Palermo en el que la productora y periodista realizó su gran fiesta. Para la ocasión María José lució un vestido brillante cerrado hasta el cuello sin mangas, abierto en la cintura y corto, y botas bucaneras.

Locho

Matilda Blanco

Lissa Vera y el Turco García

Lucas Loccisiano, popularmente conocido como Locho y quien fuera su compañero en El Hotel de los Famosos, con quien se la vincula sentimentalmente, también asistió. El ex Combate usó una camisa negra con estampados blancos y jean negro. Semanas atrás había sido él quien festejó su cumpleaños y la invitó a ella.

”Lo quiero mucho y las veces que entre y salí del hotel, lo extrañé mucho”, había dicho ella a Teleshow sobre la relación y aunque reconoce que se llevan muy bien, ninguno de los dos fue más allá ni confirmó si están o no en pareja.

Carolina Haldemann

Ángel de Brito

Mariana Brey

“No estamos saliendo, pero podemos comer, podemos ver el programa, podemos charlar... Pero de ahí a salir, es un montón. Seguimos el vínculo de amistad que tuvimos adentro del Hotel. Lo quiero un montón, sé que él me quiere... Y es eso, nada más”, agregó hace unos días antes de su nuevo reingreso.

Es que Majo ya estuvo en total cuatro veces en el reality. La primera vez que entró con todos, en el repechaje, hace unas semanas como huésped fuera de juego durante dos días con Matilda Blanco y la semana pasada entró al ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis en reemplazo a Melody Luz que sufrió una lesión.

Jimena Grandinetti

Inés Palombo

Guido Záffora

Pampito

Karina Jelinek (Crédito: grosbygroup)

En su nuevo ingreso al programa tuvo un acercamiento un poco más íntimo hacia su compañero: se dieron su primer beso. “Locho, ¿venís un ratito acá?”, le preguntó la periodista mientras se metía en su cama. “Tenía muchas ganas de ver a Locho, lo extrañé”, comentó ella en el backstage. Lo cierto es que él accedió inmediatamente a la propuesta y se dio el momento más esperado. “Hubo pico, vamos avanzando, pico va, pico viene, todo puede pasar”, dijo Majo. Y él, picante, acotó: “Ahora entiendo a Alex y a Martín por qué no querían que se termine el reality...así es más fácil”.

El que descree de esta relación y lo hizo saber en los últimos días fue el Chanchi Estévez. “Majo estuvo haciendo su papel y todo el mundo tiene una idea de lo que es Majo... Estar a favor de Locho, estar con él, solamente por conveniencia”, había dicho el exfutbolista. Cuando le volvieron a preguntar si no creía en la relación entre ambos, fue terminante: “Por mi se pueden casar, hacer lo que quieran. Yo creo que es todo por conveniencia. Y no tengo nada contra Majo, me cae super. Pero está haciendo un papel para las redes... Yo le dije: ‘Bajá un poco’”.

Al cumpleaños de Martino además asistieron otros concursantes de El Hotel como Lissa Vera, el Turco García y Matilda Blanco. Además de colegas como Jimena Grandinetti, Guido Záfora y Pampito y ex compañeros de LAM como Ángel de Brito, Mariana Brey y Carolina Haldemann, además de Karina Jelinek e Inés Palombo.

Al día siguiente fue con su papá, su hermana Celeste quien participó de La Voz Argentina y su hermano a seguir con la ola de festejos, esta vez en un reconocido restaurante del Costanera Norte.

