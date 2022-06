La Voz Argentina: la hermana de una famosa periodista se presentó en las audiciones a ciegas

Celeste Martino - "Sway"

Ya pasaron decenas de cantantes por La Voz Argentina. Esta semana adicionó Waira Iglesias, la hija del bajista de La Renga que nunca le dijo al jurado quien era su papá y el jueves realizó su performance Celeste, hermana de una famosa periodista de espectáculos y participante de El Hotel de los Famosos.

Se trata de la hermana de Majo Martino. “La primera vez que subí a un escenario estaba muy nerviosa con mi grupo de amigos de esa banda, dije ‘hola buenas noches’ y canté todo el repertorio, hice lo que pude con un dolor de panza que me quería morir”, dijo la mujer de 31 años de la ciudad de Buenos Aires y sus amigos que la acompañaron dijeron que la música era algo que venía “desde siempre” en ella.

“No sé qué pasará, es un programa con mucha exposición, pero a la vez es hermoso y siento una energía vibrante, no quiero pensar demasiado porque si lo hago soné”, dijo antes de audicionar y dedicó su actuación: “Hoy voy a cantar para mi mamá, Bochita. Ella fue cantante frustrada y me veía a mi cantar y me impulsó a cantar. El año pasado vivimos una situación familiar que fue su pérdida. Este año me propuse hacer cosas que me saquen de mi zona de confort”.

Celeste Martino en La Voz Argentina

En su audición, interpretó el tema “Sway” de Michael Bublé y solo Soledad Pastorutti se dio vuelta. “Antes que nada quiero darte la bienvenida, y nos gustaría saber más de tu historia”, dijo Ricardo Montaner junto con Mau y Ricky y Lali Espósito. Entonces ella volvió a presentarse: “Soy cantante, mi amor por la música viene desde muy chiquita, vivo de la música, actúo, compongo. En pandemia saqué mi primer disco solista, cada uno grabando desde s u casa”.

Fue entonces que quisieron saber qué tipo de música ella hacía habitualmente y dijo que pop y rock y para confusión de los presentes, cuando le pidieron una nueva interpretación, eligió una canción de folkore, “Cucurrucucú paloma”. Entonces el intérprete de “Cachita” y “Tan enamorado”, confesó: “Algo no me hizo dar vuelta, pero con esta canción sí me hubiera dado vuelta desde la primera hora”.

“¡Todos estaríamos dados vuelta!”, sumó La Sole y antes de pasar al escenario a entregarle el poncho para darle la bienvenida a su equipo, explicó por qué la eligió: “Quiero muchas voces femeninas, hay un poder que mostrar y hay que aprovechar estas cosas para demostrar la capacidad y el arte que hay”. Agradecida Celeste además le contó que hace unos años había tenido un grupo de folklore.

Sobre por qué gustándole el rock y el pop, no cantó ninguno de esos géneros en su audición a ciegas, dijo que en realidad a ella le gustaba “toda la música”. Al salir del estudio y encontrarse con Marely se mostró feliz: “Es una locura, mucha energía y el tema de la silla giratoria te mete un miedo... y sobre el final del tema me sentí rara, pero ahora tengo una alergia enorme”.

No es la primera vez que alguien relacionado al mundo del espectáculo se presenta en el ciclo de Telefe. “Mi papá es bajista, de una banda de rock, de La Renga”, dijo casi como al pasar Wayra Iglesias, hija de Tete, al presentarse y siguió: “Me crié en un entorno musical, literalmente desde la panza, un día antes de tenerme mi mamá fue a un ensayo. La música está presente desde el día uno”.

La primera vez que cantó ante el público fue cuando tenía nada más que ocho años: “Mi primer recital fue en una muestra de canto. Siempre supe que quería ser esto, desde chica en los shows de papá decía ‘quiero esto’, ‘no sé cómo voy a conseguirlo pero lo quiero’”. Aunque ninguno del jurado de dio vuelta, la joven de 19 años se fue feliz.

