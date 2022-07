La Voz Argentina: Lali Espósito reveló un costado oculto de Soledad Pastorutti y terminaron bailando

Lali Esposito revelo el costado oculto de Soledad Pastorutti (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

Las audiciones a ciegas continúan avanzando en La Voz Argentina y, además del talento de los participantes que sorprende día a día, también en ocasiones la audiencia es testigo de las confesiones que los coaches a veces hacen sobre sus vidas privadas. Y este domingo fue Lali Espósito la encargada de revelar un costado hasta ahora desconocido de su colega, Soledad Pastorutti.

Todo comenzó cuando la participante Sofía Schiaffino, de 32 años, terminó de entonar las estrofas de “One and only” y, acto seguido, la ex Casi Ángeles fue bloqueada por Ricardo Montaner, quedando imposibilitada de ser elegida por la concursante. “¡No! ¿Quién fue?”, exclamó indignada. Y, al darse cuenta que había sido el intérprete de “Castillo azul”, se lo fue a recriminar, aunque él le dio sus razones. “Tu eres muy pispireta, vienes y te las robas, por eso te bloqueo”, le lanzó. Entonces, la joven que se presentó al casting se dirigió a Lali: “Nadie nos quita la posibilidad de irnos de joda juntas”.

Sorprendida por estas palabras, la cantante de “Disciplina” reaccionó con humor: “Mirá, ya estoy lista yo”. “Me gusta mucho dar ese perfil. La gente me dice: ´Yo quiero ser tu amiga, quiero ir de joda´. Qué lindo, gracias”, agregó divertida. Acto seguido, fue Montaner quien volvió a intervenir en la conversación: “Lo peor es que la gente cree que uno anda de joda siempre”. “Pero la gente no cree mal en el caso de Lali. Ella disfruta mucho y está bien”, acotó La Sole. Pero Ricardo insistió: “No, Lali siempre está trabajando”. Lo cierto es que Espósito admitió entre risas: “Eso es verdad, pero cuando no estoy trabajando suelo estar de joda”.

Fue ese comentario el que dio pie para que Lali revele un rasgo oculto de la personalidad de la cantante folclórica: “Vamos a contar la verdad: la gente cree, de hecho medios de este país han sacado notas diciendo: ´Soledad Pastorutti se fue antes de la fiesta´ -en clara referencia al evento que se hizo post Martín Fierro -. Indignada estoy, porque yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana. La Sole es la más fiestera de todas, es la que más te acompaña. No digan cosas que no son, porque ella es íntima con la fiesta”. Divertida, Pastorutti le dio la razón y, en ese momento, Lali la invitó al escenario para que “perreen” juntas.

Lali Espósito invitó a "perrear" a Soledad Pastorutti (Captura: "La Voz Argentina", Telefe)

Ante la sorpresa de todos los presentes, y en especial de la participante que no podía creer lo que estaba viendo, ambas cantantes se dispusieron a bailar y menear al ritmo de la música. Y sin dudarlo, la concursante se unió a ellas. “Así nosotras, hasta el final de la fiesta”, dijo la también actriz mientras recibían el aplauso y los halagos del resto de los coachs. “No te hago la vertical porque no puedo por la ropa”, lanzó Soledad. “Pero si sos una atleta. Quería reivindicar tu posición de fiestera”, enfatizó Lali. “Y lo bien que hacés”, le respondió en complicidad su colega. “Eso mismo con el poncho te debe quedar bárbaro”, le sugirió Montaner. “Eso se lo hago a mi marido”, cerró picante La Sole.

“Fue surrealista, estaban acá perreando”, deslizó la participante, que finalmente optó por integrar el team Montaner, rumbo a las próximas instancias del reality.

