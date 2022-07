Chanchi Estévez aseguró que no cree en la relación entre Locho y Majo Martino: “Es por conveniencia”

Chanchi Estévez no cree en la relación entre Locho y Majo Martino

Este lunes por la tarde se dio un cara a cara muy picante entre Maximiliano Chanchi Estévez y Kate Rodríguez, quienes se enfrentaron por primera vez desde que salieron de El Hotel de los Famosos (El Trece). Ocurrió en Intrusos (América) y desde la previa se sacaron chispas. “No saludo a la gente que me cae como el orto”, dijo la panameña en su primera intervención, sin ningún tipo de filtro. El exfutbolista, por su parte, optó por no responderle y por mostrarse imperturbable.

Una vez sentados en la mesa con Flor de la V y todo el panel, se explayaron acerca de distintas situaciones ocurridas en el reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis. Pero lo más álgido ocurrió cuando recordaron el episodio en el que Locho Loccisano pareció haber sufrido un ataque de pánico en un duelo de eliminación.

“Hacete cargo: castigaste y hostigaste a un montón de gente. Lo hiciste con Locho, con Rodrigo Noya, conmigo...”, disparó Kate y Estévez no la miró. En cambio, le respondió al resto de la mesa: “Para mi no hubo hostigamiento, no hubo bullying. El ataque de pánico de Locho existió o pudo existir, eso queda en el pensamiento de cada uno... Él tenía un poco de claustrofobia, yo también la sufro un poco, y en la rastrera se sintió mal”, consideró.

Chanchi Estévez

De las acusaciones del hostigamiento hacia Locho, dijo: “Se ve la reacción, pero no la acción. Nosotros no íbamos por el parque a decirle a él: ‘Andate, andate’. Es una persona difícil para la convivencia, lo dijo él mismo. Y si vos estás dos, tres meses ahí, la verdad que no te aguantás a nadie. Además, entró al hotel haciéndose el agrandado”, dijo el Chanchi. Y disparó: “En eso de hacerse la víctima, Locho encontró un personaje”.

También acusó a los familiares y amigos de Locho de haber incitado al odio contra los participantes del Hotel. “Yo tengo entendido que el entorno de Locho está atrás de esto, en el hecho de amedrentar a todos los participantes. Se meten con el trabajo, con la familia, con los afectos. Y eso no tiene nada que ver con un programa de televisión. Todo eso está fomentado por gente del entorno de él”, remarcó.

También le preguntaron si Majo Martino estaría detrás de eso y Chanchi fue mucho más allá. “No, Majo estuvo haciendo su papel y todo el mundo tiene una idea de lo que es Majo... Estar a favor de Locho, estar con él, solamente por conveniencia”, dijo el exfutbolista. Cuando le volvieron a preguntar si no creía en la relación entre ambos, fue terminante: “Por mi se pueden casar, hacer lo que quieran. Yo creo que es todo por conveniencia. Y no tengo nada contra Majo, me cae super. Pero está haciendo un papel para las redes... Yo le dije: ‘Bajá un poco’”.

Durante el fin de semana, se viralizó una imagen en la que se los ve a Locho y a Majo muy pegados y caminando por el microcentro, con lo que se especula que estarían pasando por un gran momento como pareja. Cabe señalar que el ex Combate vive en esa zona de la Capital Federal desde hace más de un año, por lo que es posible que ambos hayan ido a pasar la noche a su domicilio.

Locho y Majo Martino, caminando por el microcentro porteño (Foto: Twitter)

No obstante, Kate no daba tregua y cerró con una última frase fuerte en contra de Estévez: “Él es lo que mostró en el Hotel y lo que está mostrando ahora mismo: no se hace cargo de nada, que genera quilombo entre la gente pero no sabe nada. Vos le preguntás y no entiende, finge demencia. Parece una carmelita descalza, ahora es re buenito”, dijo. “Soy un amor, Flor”, respondió él, dirigiéndose a la conductora. Y cerró contundente: “Yo hice un personaje, fui funcional al programa”.

