Con un video retro, Esteban Bullrich le dedicó un emotivo posteo a su hija, Margarita

Esteban Bullrich le dedicó un emotivo posteo a su hija, Margarita

El lunes por la noche Margarita Bullrich se presentó en La Voz Argentina, y su audición a ciegas terminó con las cuatro sillas dadas vuelta. Lali Espósito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner, y Soledad Pastorutti le ofrecieron la oportunidad de formar parte de sus respectivos equipos, y la joven de 18 años eligió a la dupla de hermanos.

“Duro es el camino y sé que no es fácil...”, con esa frase de la icónica canción de Patricia Sosa, Margarita expresó su deseo de transmitir sentimientos a través de la música, y acompañó todo el tema musical con el lengua de señas. Debajo del escenario la alentaban su mamá, María Eugenia Sequeiros, su hermana Luz, y su padre, Esteban Bullrich, quien no pudo contener el llanto cuando la vio interpretar aquellas frases, que fueron una suerte de himno para la familia. El exsenador nacional fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en abril del año pasado y desde entonces, lucha por su recuperación y por mejorar su calidad de vida.

“Ese tema es una locura para mí por todo lo que transmite detrás de la letra, te hace sentir que te comprende, y ese sentido de comunidad que genera la música me encanta”, aseguró Margarita en diálogo con Teleshow. La joven contó también que comparte el amor por la música con su padre, quien la estimuló desde pequeña.

Margarita junto a su papá, Esteban Bullrich, su mamá María Eugenia y su hermana Luz. "Somos una familia de siete, el resto de mis hermanos se quedó en casa", bromeó en diálogo con este medio

“A mamá siempre le gustó la música, especialmente la música católica, de misa, y siempre me decía: ‘Dios no me dio a mí el don de poder cantar, pero te lo dio a vos’; y era fuerte para mí, además de que papá siempre fue muy fan de la música, y siempre nuestro plan era el finde cantar juntos”, expresó, y recordó con alegría todas las veces que interpretaron su gran hit como dúo, una versión padre e hija de “Colgando en tus manos”, imitando a Marta Sánchez y Carlos Baute.

Tampoco faltaban los clásicos de Queen en la sobremesa familiar después de un asado, las simbólicas enseñanzas de Jorge Drexler a través de sus canciones, ni las raíces argentinas con representantes del folclore. “Los cimientos de lo que me gusta hacer son mis papás, porque me inspiraron a no guardarlo en un mundo donde quizás sigue estigmatizado hacer música; sin ellos no cantaba, me contagiaron el amor, y de hecho los dos tocaban la guitarra y después dejaron, pero las guitarras que yo siempre usé son las suyas, así que tenemos mucha historia juntos”, confesó.

Ahora llegó el turno de Esteban, que con un video retro de su hija cuando era pequeña cantando, le dedicó un poderoso mensaje en las redes sociales: “Orgulloso de ver la mujer en que te convertiste, Margarita. Como hasta ahora, seguí tu corazón y ponelo en todo lo que hagas, no te vas a equivocar. Te amo”. Pronto el posteo recibió comentarios de aliento y amor, y más de 20 mil me gusta.

La familia Bullrich en La Voz Argentina

En la misma entrevista con este medio, Margarita contó que le compuso una canción a su papá y que espera poder grabarla pronto para compartirla. “Al principio no tenía idea de cómo seguir adelante, pero ver a mi papá haciendo una fundación y un centro de atención para pacientes con ELA y otras enfermedades que no se conocen tanto, para mí es un mensaje súper esperanzador y me parece enorme. Él podría estar tirado en la cama, que de hecho sería lo más lógico porque le cuesta mucho hacer cosas, y sin embargo está haciendo de todo para que haya un centro con la fundación, que se done dinero para la causa, dirige las charlas de concientización; todas esas cosas me sacan de la tristeza y aunque no puedo hacer nada con respecto a la enfermedad en sí, me dan ganas de preguntarme cada día qué es lo que sí puedo hacer”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: