La reacción de Florencia Peña cuando se reencontró en vivo con su primer amor en un programa de televisión

Florencia Peña se reencontró en vivo con su primer amor

Este jueves, Florencia Peña pasó por el living de A la Barbarossa, el nuevo programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. En esta oportunidad, fue sorprendida en vivo por el primer hombre que le dio un beso, Jorge Pollini.

En medio del éxito de La Pu*@ Ama en América, la actriz volvió a los estudios de Telefe y se reencontró con sus excompañeros de trabajo. Esta vez, sucedió una sorpresa muy especial porque apareció su primer amor a través de Zoom para saludarla. Mientras tanto, su futuro marido, Ramiro Ponce de León, se sumó desde un móvil.

El momento más destacado de la nota llegó cuando Flor comenzó a contestar un ping pong de preguntas y respuestas. Frente a cámara, la artista habló sobre cómo fue su primer beso y mencionó directamente a Jorge Pollini. “Mi primer beso fue con un actor de Clave de Sol que le decían ‘el pollo’ y me acompañó a tomar el colectivo. Cuando vino el 60 me tiró un chupón y yo dije: ‘Listo, estoy de novia’. Al otro día ni me saludó y yo dije: ‘¿qué?’ Me rompió el corazón”, relató.

Mientras la actriz brindaba detalles sobre su primera experiencia en el amor, Jorge la escuchaba atentamente vía Zoom. A los pocos minutos, el primer amor de Flor reaccionó y brindó sus primeras palabras: “Lo que pasa es que era chiquita, pero yo sigo soltero, vengo por la revancha”. Además, el hombre de 50 años confesó que se alejó de los medios de comunicación para estudiar medicina. “¿Nunca te casaste?”, le consultó Peña con curiosidad. Inmediatamente, el doctor dejó en claro que nunca contrajo matrimonio y tampoco tuvo hijos.

Minutos más tarde, Florencia Peña siguió con las preguntas y se animó a bromear: “Puede ser que lo haya marcado mucho mi beso. Te invito a mi casamiento. ¿Sos del poliamor?”. A su vez, también aprovechó para lanzarle un fuerte reproche que provocó las carcajadas de todos. “Ahora estás arrepentido porque ves cómo estoy ahora. Eran tan galanes, las minas se le tiraban encima. Él habrá dicho: ‘Esta es una más pero me rompiste el corazón’”, insistió la conductora.

Dias atrás, Florencia Peña protagonizó un divertido blooper en su programa La Pu*@ Ama, por América, mientras hacía un monólogo previo a lo que llamó un “desfile de la maternidad”. “Quiero decir algo, me voy a poner seria”, anunció la conductora del late night show. “La maternidad será deseada o no será”, agregó quien se convirtió en una referente sobre el feminismo y quien ha marchado a favor del aborto legal.

“Yo deseé ser madre y me la banco”, continuó la mamá de Tomás y Juan, de su relación anterior con el músico Mariano Otero, y Felipe, de su pareja actual con el abogado Ramiro Ponce de León. De inmediato, hizo un chiste en referencia a sus hijos. “Aunque los tres nenes me hayan salido pelotudos”. Y todos los presentes en el estudio, incluso ella, estallaron de risa.

Flor Peña se cayó en vivo en su programa: "Menos mal que hoy me puse bombacha"

Luego le dio comienzo al desfile de la maternidad. Con un vestido azul de lentejuelas que combinaba con sus zapatos y también con los aros que usó de accesorio, la actriz empezó a bailar y a hacer distintos pasos. “Acá adentro tuve tres pibes”, aseguró mientras se tocaba la panza. Previamente se había acomodado el atuendo para que no se le escapara nada cuando se movía al ritmo de la música. “Y acá adentro...”, atinó a decir Flor Peña al mismo tiempo que se señaló la cola.

De inmediato, y entre risas, negó ante la cámara aclarando que no continuaría la frase y caminó para atrás para no darle la espalda a su público. Sin darse cuenta que un paso en falso, o más bien parte de la escenografía, le jugaría una mala pasada y se trastabillaría en vivo.

