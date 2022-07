Tiene 31 años, practica kickboxing y deslumbró al jurado de La Voz Argentina con un tango: la historia de Huilén Currá

La previa de Huilén (Video: "La Voz Argentina", Telefe

“Comencé a cantar de muy chica. Mi papá es músico, así que era súper natural toca la guitarra, un bolero, tango, folclore. Así que, recuerdo de cuándo empecé no tengo”. Huilén Currá se sinceró en su presentación de La Voz Argentina, certamen de Telefe en el que deslumbró a todos los coaches que se dieron vuelta al escucharla entonar el tango “El cantor de Buenos Aires”.

La joven tiene 31 años, es de Villa Insuperable -partido de La Matanza- y además de ser música, hace kickboxing. Según dijo en el ciclo que conduce Marley, la ayuda a controlar los nervios y a descargar energía minutos antes de subir al escenario.

“Mi viejo es tanguero y guitarrista. Una tarde cualquiera en mi casa es tango y guitarra”, continuó Huilén mirando a cámara en la previa a salir a escena y presentarse ante Lali, Mau y Ricky, La Sole y Ricardo Montaner. De igual modo, se refirió a su fascinación por el tango. “Es un género que se regenera constantemente. Cada vez somos más los jóvenes que nos interesamos por la música de nuestra ciudad y nos encargamos de ir construyendo un nuevo tango, pero respetando lo antiguo”, reflexionó.

En tanto, cuando le consultaron a qué equipo le gustaría participar, en el caso de que tuviera la suerte de que todos los coaches se dieran vuelta en la audición a ciegas, respondió que al del intérprete de “Cachita”, entre otros grandes éxitos. “Porque me gusta desde siempre y su carrera es eterna”, aseguró y también dejó las puertas abiertas para irse con la ex Casi Ángeles ”porque es alguien como nosotros”.

La presentación de Huilén (Video: "La Voz Argentina", Telefe

Ya sobre el escenario de La Voz Argentina, la joven interpretó el popular tango y la primera en girar su silla, exaltada, fue La Sole. Sus compañeros hicieron lo propio luego. De esa forma, todos los coaches voltearon para que Huilén tuvieran la fortuna de elegir a qué equipo pertenecer. Pero antes, escuchó la devolución de los artistas. “Cantas muy naturalmente y creo que ése es el tango que le corresponde a esta nueva generación”, consideró Montaner y resaltó el hecho de que la joven no haya engolado su voz al interpretar el tema y que lo haya hecho con la misma con la que ella habla.

“Lo que me gustó mucho de ella es que la interpretación estuvo por delante de poner voz de tango. Me gustó mucho la historia que me estaba contando y el modo en el que me la contaba y me olvidé del género”, agregó Lali.

Al momento de la devolución de La Sole, la primera que se había dado vuelta, indicó que la participante “está fuera de todo análisis”. “Yo no podría decirte si engolaste o no engolaste. A mí me gustó lo que hiciste. Punto. Tu voz me resultó espectacular desde el principio. No dudé. Que el tango esté y de esta manera, tan natural, en este programa, es fundamental”, afirmó la intérprete de “Tren del cielo”.

Por otro lado, el dúo Mau y Ricky le pidió a Huilén que cantara en inglés. Lo hizo y los hermanos exclamaron: “¡Es muy completa!”.

Al momento de decidir a qué equipo incorporarse, la joven de 31 años accionó de manera distinta a la que había vaticinado minutos antes, en la previa. “Me voy a dejar llevar por mi corazón y me voy a ir al equipo de La Sole”, reveló Huilén Currá haciendo lo que sintió en ese momento. Y Soledad Pastorutti celebró a su nueva cantante con un gesto clásico: revoleando el poncho.

SEGUIR LEYENDO: