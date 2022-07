Zaira Nara viajó a reencontrarse con Wanda: el divertido reproche durante un paseo por Italia

El reencuentro de Wanda y Zaira Nara

“Holiiii”, escribió Zaira Nara en su cuenta de Instagram junto a un video que grabó desde el reflejo de una ventana en la que se la ve en un jardín disfrutando del aire libre junto a su hermana Wanda, con quien se reencontró en Europa después de algunos meses.

Según mostró en sus redes sociales, la modelo viajó acompañada por sus dos hijos, Malaika y Viggo, frutos de su relación con Jakob Von Plessen. En tanto, no tuvo interés en hacer público si él también fue parte de las vacaciones familiares. Es que la pareja viene de transitar una fuerte crisis: si bien ella no hace referencia al tema, en las últimas semanas se los vio juntos paseando por Colonia, Uruguay. Él, por su parte, no utilizó sus redes sociales para expresarse sobre su vida privada, así como tampoco posteó nada sobre algún posible viaje. Aunque eso, claro, no quiere decir que no esté allí.

El reencuentro de las hermanas Nara fue en Italia, país que eligieron como primer destino para recorrer junto a sus respectivos hijos y su madre, Nora Colosimo, quien se sumó para disfrutar de un viaje familiar y también para ayudarlas con los siete niños: Valentino, Constantino y Benedicto –del matrimonio anterior de Wanda y Maxi López-, Francesca e Isabella, de su relación actual con Mauro Icardi- y los dos de la conductora, que viajó luego de haber asistido al festejo del cumpleaños de su ahijada Filipa, hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Durante sus primeras horas en Italia, Zaira compartió fotos y videos de su reencuentro con su hermana, mamá y sobrinos. Y, fiel a su característico humor, le hizo un divertido reproche a la empresaria. “Mi hermana me dijo que me traía a tomar un aperitivo y estamos hace 45 minutos cargando nafta”, dijo en un video que grabó en modo selfie y con su brazo sosteniendo su cabeza, en signo de cansancio. De fondo, asoma Constantino, quien asiente las palabras de su tía.

De inmediato, muestra como Wanda regresa al volante, sonriendo a cámara. “Hasta la última gota de euro quería cargar. Hace una hora estamos”, le reprochó. “Y me lo cobraron”, respondió su hermana que pidió ver cómo salía en la filmación y envió un beso a los casi cinco millones de seguidores que tiene la conductora.

“Ya está, hay que darle la cena a Viggo, chicos, nos tenemos que volver”, volvió a lamentar la modelo. Pese al horario, disfrutaron de un paseo por las calles de la ciudad italiana, aunque no especificaron cuál era.

Luego, compartió la foto del aperitivo que su hermana le había prometido, acompañado por una picada para comer con quesos, verduras y bruschettas. También publicó un video caminando abrazada a sus sobrinos. En tanto no quiso revelar con quién estaba Viggo al momento del paseo, ya que ella había hecho referencia a que debían volver a darle de comer.

Mauro Icardi, por su parte, se encuentra en París cumpliendo con sus compromisos laborales con el club PSG que retomó su pretemporada. Hasta el momento, según los posteos tanto de Zaira como de Wanda, no se ve a Jakob como parte del viaje familiar. Aunque las vacaciones recién comienzan y seguro en los próximos días mostrarán más sobre su intimidad.

Zaira Nara junto a su sobrino mayor y ahijado, Valentino López

