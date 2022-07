Eli Sulichin tuvo una fugaz participación durante una entrevista de Benjamín Vicuña y lo sorprendió con un consejo

El actor chileno estaba conectado a una transmisión en vivo de Instagram y su novia le hizo una sugerencia detrás de cámara que no pasó desapercibida

En diciembre del año pasado, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin iniciaron una relación que avanzó a pasos agigantados con viajes juntos, proyectos en común y tiempo familiar. Aunque cultivan un bajo perfil y se mantienen alejados de todos los escándalos mediáticos, en contadas ocasiones posan para los flashes. Cariñosos y sonrientes, suelen demostrar su amor cuando alguna cámara los capta durantes sus salidas románticas. Esta vez la pareja del actor chileno tuvo una fugaz participación mientras el protagonista de El primero de nosotros brindaba una entrevista a través de una transmisión en directo de Instagram.

El pasado jueves 30 de junio se emitió el último capítulo de la telenovela por la pantalla de Telefe, y durante la madrugada Vicuña estuvo atento a las repercusiones en las redes sobre el trágico descenlace de su personaje. Luego se unió a un “vivo” con Diego Poggi, host digital del canal de las pelotas de colores, para expresar sus sensaciones y contar con quién había visto el episodio final. “Estoy con mi novia, que está ahí, tirada acá abajo y si la muestro me mata”, reveló Benjamín, y amagó a mover la cámara del celular, pero un comentario que se oyó de fondo lo hizo cambiar de idea.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin afianzan su relación con viajes juntos y se acompañan en sus respectivas carreras (RS fotos)

“Estás en un buen momento”, comentó Poggi entre risas. “Sí, estoy feliz, en un súper buen momento, disfrutando de lo que hago. Estoy muy tranquilo, en paz con mis hijos, en un momento de madurez y con el corazón lleno”, aseguró el actor. “Bueno, Benja, te agradecemos, no te queremos quitar más tiempo; sabemos que estás haciendo más cosas, trabajando, con un montón de proyectos...”, le dijo el conductor antes de finalizar la charla virtual. En ese mismo instante Vicuña volvió a desviar su atención a lo que le decía Sulichin detrás de cámaras, y preguntó en voz alta: “¿Qué? ¿Qué me decís? ¡Ah, sí, claro!”.

Lo que le había dicho Eli era que saludara a todo el público virtual que seguía conectada después del final de la novela, pero en un principio Benjamín apeló al humor: “Me dice que pida helado, pero ya es re tarde. No, me dice que me despida de la gente. Y es verdad”, remarcó. Y sostuvo: “Le quiero agradecer a todas las personas que están bancando a esta hora, que bancaron todos estos meses, les quiero agradecer de corazón porque yo sé cómo disfrutaron la historia, cómo la vivieron y cómo la bancaron”.

La reacción de Benjamín Vicuña cuando Eli Sulichin participó de la entrevista de manera sorpresiva

En diálogo con Teleshow, el actor trasandino había analizado en profundidad la temática que abordó la ficción en pleno prime time. “Es algo que lo trabajamos con mucho respeto, con mucho cariño, con los autores y directores. Todos tenían algo para opinar porque a todos, desde algún lugar, el tema del cáncer nos toca, ya sea desde algún amigo, hermano, familiar... Entonces fui buscando, conociendo, escuchando diferentes experiencias, anécdotas y formas de vivir un proceso así, tan difícil y tan doloroso, pero a la vez tan luminoso”, explicó.

Benjamín Vicuña en El primero de nosotros, la ficción de 60 capítulos que lideró las noches de Telefe

A corazón abierto, también reconoció que al leer el guion se sintió identificado y decidió encarar el proyecto con cierta enfoque terapéutico: ”Todo actor, de alguna manera, ofrece y trabaja con su capital biográfico, con su sensibilidad, con su manera de ver la vida”. Y reflexionó: “Efectivamente, para mí era una tema reconocible: son texturas que conozco, silencios que ya abordé en algún momento. Y eso creo que puede ser uno de los elementos por los que este tipo de material siento que me enriquece, siento que también yo puedo aportar. Hay una resonancia tanto en mí como veo también en el público con este tipo de materiales.

