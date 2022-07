Wanda Nara se sorprendió al ver a dos nenas iguales a sus hijas en el programa de Guido Kaczka: “Me las morfo”

Laurita Fernández se sorprendió con las dobles de las hijas de Wanda Nara (Video: "Bienvenidos a bordo", El Trece)

El segmento de los parecidos de Bienvenidos a bordo sin dudas es uno de los que más revoluciona las redes sociales. Es que por allí pasaron varias personas que impactaron con su aspecto casi idéntico a distintos famosos, tanto del ámbito local como internacional. Sin embargo, en la última emisión hubo una presentación que resultó ser de las que más asombró a la audiencia.

Todo comenzó cuando Laurita Fernández hizo pasar al estudio a dos niñas, que fueron acompañadas por su mamá. “¿Vienen conmigo? Ay, yo ya te digo que me vuelvo loca”, expresó la conductora mientras la cámara les hacía un primer plano. “Hay que ver a quién se parecen, porque hubo algo que me hizo verlas por la mamá, que tranquilamente también podría haber venido a la puerta de los parecidos ¿Te dicen mucho que te parecés a ya sabés quién?”, indagó Laurita. “Me parece que sí”, respondió la mujer, y dio pie a que su hija mayor revele con qué famosa la confunden: “Con Wanda Nara”, respondió la pequeña.

“Por lo tanto, podríamos decir....”, comenzó la conductora. Y, acto seguido, Natalie Weber, una de las panelistas, completó: “Es Franchu e Isa (las hijas de la empresaria con Mauro Icardi)”. Y las pequeñas asintieron. Entonces, la producción puso en pantalla una foto de Francesca e Isabella para que las participantes pudieran imitarles las poses. “Chicos, es impresionante”, destacó Fernández al compararlas. Y las hizo juntar con su madre para compararlas con Wanda y sus hijas. “Mirá lo que es la imagen de las tres”, destacó la anfitriona, quien también le preguntó si el padre era parecido al futbolista del PSG: “No, de Icardi no tiene nada, le estaría faltando...Y yo digo que yo soy ´Wanda Nada´. Me falta mi Icardi”, bromeó la concursante. Y cerró: “Si ganamos el viaje a Europa, Wanda nos esperás. Por lo menos que nos dé labiales, algo”.

En tanto, luego del programa la ex de Nicolás Cabré publicó en sus stories de Instagram una foto comparativa de las niñas concursantes con las hijas de la mediática, y etiquetó a la mismísima Wanda: “¿Podés creer esto?”, le escribió. Lejos de ignorarla, la mayor de las Nara compartió el posteo y le respondió asombrada: “Nanana, me las morfo, qué amor (sic)”.

La reacción de Wanda Nara al ver las dobles de sus hijas

Tiempo atrás, otra participante que pasó por ese ciclo de El Trece también había impactado con su parecido a la ex de Maxi López. “Es que la que yo digo… ¿estuviste en los portales de todo el país hace poco? ¿Te volvieron loca?”, tanteó la conductora, como una clara referencia al fenómeno bautizado en las redes como Wandagate. “Sí, mal te diría, ya me quiero ir otra vez”, le respondió la joven entre risas. “Pasaste una crisis.... ¿Y te gustan las carteras, las joya, los zapatos? Tu vestidor es gigante y tenés todos hijos hermosos”, detalló Laurita.

“¿Sos Wanda?”, lanzó finalmente, y la participante lo confirmó al instante. “¡Es Wanda Nara! No pude hacerlo muy largo porque puso la cara, y es Wanda. ¡Es igual! ¿No te lo dicen?”, quiso saber la conductora. “Sí, me cargan mucho. Entro a un lugar y me dicen: ‘Che Wanda, ¿dónde dejaste a Icardi?’”, confesó Natalia.

