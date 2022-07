Oscar González Oro: “El día que falleció Liliana Caldini pensé en la muerte de Cacho Fontana”

Oscar González Oro Recordó A Cacho Fontana

A minutos de que se conociera la noticia de la muerte de Cacho Fontana, Oscar González Oro lo recordó públicamente. El conductor aseguró que Norberto Palese -tal era su verdadero nombre- era su amigo y que no le quedaron cuentas pendientes. Además, dijo que apenas se enteró de la partida de Liliana Caldini, ex pareja del locutor, pensó en el fallecimiento de éste.

“Estoy conmovido”, dijo a TN el Negro, con la voz aun quebrada y siguió: “Esto me paraliza, aparecen recuerdos, imágenes, menorías y para mi murió Norberto Palese que era mucho más que Cacho Fontana, era amigo, el tipo con el que dos veces a la semana almorzaba después de hacer radio, con el que compartía sus historias y uno de los pocos que almorzando a solas le pregunté todo lo que quería y me respondía con absoluta sinceridad”.

Además, develó que encontró una carta que su amigo le había hecho hace unos diez años aproximadamente, en manuscrito con “una letra hermosa”, firmada justamente como “Norberto Palese”. “Era mi amigo, un ser humano con defectos y virtudes, un creativo, un creador y trabajador incansable, creador de grandes éxitos y que impuso un estilo de hacer radio”, resumió.

Lo que más le atrajo de él apenas lo escucho fue tan simple como complejo: “Su voz, esa voz tremenda que tenía y cómo la manejaba y le puso humor, a mí me hacía reír. Ese fue el Cacho que me compró, el que me divertía, informaba, el que se tomaba el pelo a sí mismo”.

Además, aseguró que se preocupó mucho por su amigo cuando se enteró la muerte de su ex pareja, el domingo por la noche: “El día en que murió Liliana Caldini pensé inmediatamente en la muerte de Cacho. Si alguien estuvo a su lado hasta último momento fue Liliana y la pregunta es quién y cómo se lo dice, están Ludmila y Antonella a las cuales amor, pero quién le decía ‘murió Liliana’ que fue la mujer que estuvo tomando su mano hasta último momento”.

Volviendo al Cacho profesional, destacó que su estilo “fue tan fuerte que obligó a otros grandes a crear el propio”: “Algunos lo lograron como Héctor Larrea o Antonio Carrizo. Él crea una manera de hacer radio, yo escucho tres notas y una guitarra y digo, ‘es Carlos Santana’, eso es crear un estilo, escuchaba ‘Buenos días’ y sabía que no me equivocaba de dial, era Rivadavia y Cacho Fontana”.

Respecto a qué charlaban en los mencionados almuerzos, dijo que eran “conversaciones privadas, profundas y duras” que prefería que quedaran en su memoria: “Le hice entrevistas maravillosas porque se abría conmigo y donde lo invitaba, Cacho estaba. Eso lo hacía conmigo y lo hacía con una FM de Chaco, era muy generoso en su profesión”.

Para cerrar, le preguntaron si creía que el medio había sido injusto con el locutor que falleció a los 90 años y sin dudarlo González Oro dijo que sí: “En este país todos nos transformamos en fiscales, jueces y lo condenaron sin tener condena judicial, le sacaron trabajo, le quitaron marcas. Cada vez que muere un amigo de la talla de Norberto me pregunto qué factura pendiente me quedó y digo que por suerte ninguna. Lo ayudé como tantos amigos que nos preocupamos por su salud y su bienestar”.

El locutor que murió esta mañana, ya había tenido varios problemas de salud en los últimos tiempos e incluso había estado varias veces internado en el Hospital Fernández. Además de Ludmila y Antonella fruto de su relación con Liliana Caldini quien falleció hace dos días, era padre de Estela.

