Habló Antonella, la hija de Cacho Fontana: “Estábamos esperando para decirle que mamá murió porque pensamos que le podía afectar”

La palabra de Antonella luego de la muerte de su padre, Cacho Fontana (Video: "Intrusos", América)

A los 90 años, y luego de sufrir varios percances de salud en el último tiempo, murió Cacho Fontana. La noticia fue confirmada este martes en horas del mediodía y conmocionó a todos sus colegas del ambiente, que expresaron su dolor en las redes sociales. Pero además, quien también se manifestó fue Antonella, una de las hijas del consagrado locutor.

“No lo puedo creer, pero lo único que les puedo decir es que a papá lo vamos a cremar, como él quería, y a mi mamá la vamos a velar”, dijo la joven ante todos los periodistas que se acercaron a la puerta de la Clínica Interplaza, el hogar en el que se alojaba desde hace tiempo. Y agregó: “No sé cuándo, no sé dónde, estoy haciendo todo esto con mi hermana”.

En tanto, habló sobre el dolor de su familia ante la partida de Cacho, que ocurrió menos de 48 horas después que la de su ex, Liliana Caldini: “Estamos destruidos. Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento, pero con lo de mi mamá....”. En ese sentido, aclaró que su padre no sabía sobre la partida Caldini: “Estábamos esperando para decírselo porque pensamos que le podía afectar”. Y acto seguido, se retiró del lugar, sin ánimo para dar mayores precisiones en medio del angustioso momento que está atravesando al perder a sus padres con tan poco tiempo de diferencia.

Cacho Fontana (Télam)

En este contexto, fue Oscar González Oro uno de los primeros en hablar sobre la muerte de su colega. “Estoy conmovido”, dijo a TN el Negro, con la voz aun quebrada y siguió: “Esto me paraliza, aparecen recuerdos, imágenes, menorías y para mi murió Norberto Palese que era mucho más que Cacho Fontana, era amigo, el tipo con el que dos veces a la semana almorzaba después de hacer radio, con el que compartía sus historias y uno de los pocos que almorzando a solas le pregunté todo lo que quería y me respondía con absoluta sinceridad”.

Además, aseguró que se preocupó mucho por su amigo cuando se enteró la muerte de su ex pareja, el domingo por la noche: “El día en que murió Liliana Caldini pensé inmediatamente en la muerte de Cacho. Si alguien estuvo a su lado hasta último momento fue Liliana y la pregunta es quién y cómo se lo dice, están Ludmila y Antonella a las cuales amor, pero quién le decía ‘murió Liliana’ que fue la mujer que estuvo tomando su mano hasta último momento”.

En la última entrevista que Fontana le brindó a Teleshow, el locutor se había referido a su estado de salud. “Estoy muy bien. Me siento mejor que alguien de 89 años, que ya de por sí son muchos”, había dicho en abril de 2021, Y aunque estaba bien de ánimo, reconocía que los días se le hacían muy largos: “Interminables. Tengo que estar mucho en la cama. Si no, en otro momento, uno come, duerme la siesta, se levanta, toma la merienda, deja pasar un tiempo y vuelve a comer. Si yo no me cuidara, en este momento sería El Gordo Porcel”.

Por aquellos días, la televisión era una de sus máximas fuentes de entretenimiento y también compraba el diario. “La tele es el vehículo más importante de mi vida hoy. Estoy muy conectado. Leo todos los días para estar informado”. Le resultaba “difícil no hacer nada” y aseguraba que le hacía falta trabajar: “Es lo único que extraño”.

SEGUIR LEYENDO: