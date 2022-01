La doble de Wanda Nara que impactó a Laurita Fernández en Bienvenidos a bordo: “Me cargan mucho”

Una nueva doble de Wanda Nara sorprendió a todos en Bienvenidos a Bordo (El Trece)

Laurita Fernández cerró su primera semana como conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece), mientras Guido Kaczka se toma unas merecidas vacaciones. El viernes por la tarde se presentó una nueva doble de Wanda Nara en la puerta de los parecidos, y a diferencia de otras veces donde resultó difícil identificar de quién se tratataba, esta vez la coincidencia fue casi inmediata. La bailarina acertó al ver un gesto de la concursante y bromeó sobre el particular cierre de año que tuvo la mediática.

Una joven de ojos verdes llamada Natalia, oriunda de La Ferrere ingresó con un peinado característico y un look muy similar al que suele mostrar la empresaria en sus redes sociales. “A ver... ¿hay alguna cara que vos digas ‘soy igual’?”, indagó la conductora, mientras la participante hacía algunos gestos frente a la cámara a modo de pista. “Ay, yo ya la saqué, sí, ya la tengo me parece”, afirmó Laurita, pero para estar segura quiso conocer la opinión de las azafatas del programa.

"La Wanda Nara de La Ferrere" estuvo en la puerta de parecidos de Bienvenidos a Bordo

“Sí o sí, Evangelina Anderson”, arriesgó Franchesca Cestaro. De manera rotunda la joven negó que se tratara de la modelo que por estos días vive en Alemania junto a Martín Demichellis y sus tres hijos. “¿Puede ser Graciela Alfano de joven?”, preguntó Valentina Retamales, y una vez más la concursante desestimó la posibilidad. “Yo tengo otra que también es como Eva”, reveló la bailarina, dejando entrever que la famosa que tenía en mente también está casada con un deportista.

“Es que la que yo digo… ¿estuviste en los portales de todo el país hace poco? ¿Te volvieron loca?”, tanteó la conductora, como una clara referencia al fenómeno bautizado en las redes como Wandagate. “Sí, mal te diría, ya me quiero ir otra vez”, le respondió la joven entre risas. “Pasaste una crisis.... ¿Y te gustan las carteras, las joya, los zapatos? Tu vestidor es gigante y tenés todos hijos hermosos”, detalló Laurita.

“¿Sos Wanda?”, lanzó finalmente, y la participante lo confirmó al instante. “¡Es Wanda Nara! No pude hacerlo muy largo porque puso la cara, y es Wanda. ¡Es igual! ¿No te lo dicen?”, quiso saber la conductora. “Sí, me cargan mucho. Entro a un lugar y me dicen: ‘Che Wanda, ¿dónde dejaste a Icardi?’”, confesó Natalia. Por último, la bailarina le consultó si estaba en pareja y al descubrir que la joven está soltera, pronosticó: “Bueno, tal vez, después de acá, aparece alguno”.

Dos meses atrás se había presentado otra participante como "La Wanda Nara de Quilmes" en Bienvenidos a bordo

“¡Qué bolonqui tuviste Wanda! ¡Cómo nos tuviste a todos atentos ahí!”, cerró con humor Laurita. Cabe recordar que en noviembre último ya se había presentado otra joven que se definió como “La Wanda de Quilmes”, pero Guido había tardado más en descifrar el parecido. “¡Ya sé quién es! ¿Sabés que lo saqué? No sos cantante, no sos política... estás en los medios, pero no sos gastronómica. ¡Vos sos Wanda Nara!”.

“Estoy soltera y me gusta ir a bailar. ¡Tuve que viajar desde París!”, dijo la participante con humor y simpatía en aquel entonces. “Vino desde París, desde la Torre Eiffel. Pero no solo París, es ciudadana del mundo a esta altura. Está en todos los lugares, con sus asuntos personales que se mezclan con la profesión del marido. No se puede creer”, siguió Guido. “Espléndida total, Wanda Nara”, cerró el conductor.

