Tiziano Gravier llegó a un acuerdo por un juicio abreviado con sus agresores: “Nos pareció muy lógico”

Son momentos decisivos para Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, que fue brutalmente agredido por dos personas a la salida de un boliche, en Rosario. Tras dos operaciones, por fractura de mandíbula y una fisura en la boca, ambas partes llegaron a un acuerdo y firmarán un juicio abreviado. El mismo tendrá lugar en una audiencia este miércoles a las 15 horas.

Luego de que los jóvenes, de 26 y 27 años, reconocieran su culpabilidad, se llegó a un entendimiento que concluirá con una pena de tres años de prisión condicional. Es decir, que ambos atacantes quedarán en libertad bajo reglas de conducta .

Los agresores, que actualmente se encuentran cumpliendo prisión preventiva por el plazo de 90 días bajo los cargos de ‘lesiones dolosas graves’, no podrán ir a boliches, ni consumir alcohol, ni cometer delitos y tampoco tendrán permiso de acercarse a Tiziano Gravier por los próximos cuatro años.

En caso contrario de que no respetaran los detalles de este acuerdo, firmado en el juicio abreviado, el mismo ya no tendrá validez y deberán cumplir prisión efectiva.

“Nos pareció muy lógico llegar a un acuerdo con el juicio abreviado donde reconocieron el delito y aceptaron la pena máxima para ese delito. De esa manera, la justicia cierra el caso y ojalá pudieran actuar en todos los casos como han hecho en este”, aseguró Alejandro Gravier, el padre del joven, a Infobae. “Hay que insistir para tener seguridad para todos”, agregó.

De esta manera, a un mes del brutal ataque, Tiziano Gravier podrá cerrar uno de los momentos más dramáticos de su vida. El joven de 20 años habló con este medio y relató cómo fue el duro momento: “Nunca había estado en una pelea, y mucho menos en una situación como esta”.

El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier busca dar vuelta la página y empezar a recuperar su vida. Volvió a la facultad, donde cursa la carrera de Negocios Digitales, asistió con su familia a la gala de una conocida revista y ya proyecta su regreso a la actividad deportiva .

“Al principio tenía la boca cerrada con gomas y entonces prácticamente no podía ni hablar y comía todo líquido, con un sorbete. Hace un par de días me sacaron las gomas, por eso ahora estoy hablando mejor. Todavía no puedo masticar ni comer nada sólido, entonces estoy comiendo toda comida blanda y comida triturada. Pero ya me estoy sintiendo bastante mejor, sigo con un poco de malestar, pero por lo menos no tengo tanto dolor en la boca”, afirma el joven.

Sabe que lo más importante es no hacer ninguna actividad que tenga impacto, ya que tiene tres placas de titanio que se acoplan a lo que es el hueso, y están sanando las fracturas y la fisura.

Pero más allá del dolor y la angustiante situación, Tiziano Gravier piensa en lo que viene, la pretemporada de esquí alpino que tendrá lugar en el sur de Argentina . “Mi objetivo es participar del Mundial en el invierno europeo y seguir subiendo en el ranking”, asegura el joven que representa al país en la selección nacional de dicho deporte.

