El chef de El Hotel de los Famosos habló tras ser señalado como tercero en discordia entre Melody Luz y Alex Caniggia

El noviazgo de Alex Caniggia y Melody Luz surgió en El Hotel de los Famosos a raíz de la convivencia y la química que tuvieron desde la primera suite que compartieron. Sin embargo, ya hubo varios cortocircuitos en la pareja por distintas escenas de celos, y el jueves tuvieron la discusión más fuerte hasta el momento, debido a un comentario de Majo Martino -quien ingresó como huésped invitada- que tomó por sorpresa al participante apodado El Emperador. La periodista le contó que su novia se había dado un apasionado beso con el chef Santiago Albornoz del Azar cuando estaban iniciando su relación, y ese fue el detonante de la pelea que terminó con el llanto de la bailarina.

“Alex, ¿vos estás enamorado?”, le preguntó Majo sin rodeos a Alex. La respuesta fue inmediata: “Estoy muy enamorado, re enamorado”. Sorprendida, Martino redobló la apuesta: “Se nota que están enamorados de verdad, para que vos le hayas perdonado que se chapó con McGregor -el apodo que le pusieron al cocinero- mientras estaba con vos... tenés que estar muy enamorado”. Por más que en el momento el hijo de Mariana Nannis no demostró ningún tipo de incomodidad ni nerviosismo y aseguró que eso “forma parte del pasado”, lo cierto es que la frase quedó resonando en su cabeza y más tarde decidió preguntarle a su pareja para contrastar versiones.

Melody Luz y Santiago Albornoz del Azar habían tenido un fugaz affaire las primeras semanas en El Hotel de los Famosos

“Me contaron que cuando estabas conmigo estuviste con el cocinero”, le recriminó directamente a Melody. “No estaba con él, no estuve, solo en una de las primeras suites me dijo: ‘¿Te puedo dar un pico de despedida? Y le dije: ‘¿Qué?’, le di un pico y después nunca más nada”, aseguró la bailarina, exponiendo lo mismo que se vio en la pantalla.

“Van a haber personas que hablen de más y que quieran romper nuestra relación, pero está en él saber a quién escuchar”, sostuvo la participante, entristecida por las palabras de Alex. “No estábamos de novios”, le repitió una y otra vez, mientras que Caniggia se mantuvo firme: “Pero yo no te creo”. Cada vez más afectada, confesó en el backstage: “Él es muy determinante y realmente la veo oscura porque si él decide cortar realmente yo no tengo que más hacer acá; me importa más el amor que ganar la plata y todo eso”.

“Yo lo tengo que ver, y para verlo faltan muchos días”, remarcó Alex, quien decidió por su cuenta que prefería separarse hasta que pudiera observar con sus propios ojos qué sucedió en el reality. Horas más tarde charlaron de nuevo y el mediático cedió ante el llanto de su novia, desconsolada por la forma abrupta de marcar distancia. Al día siguiente, Del Azar habló al respecto en Mañanísima (Ciudad Magazine) y Carmen Barbieri le preguntó cómo se sintió al ver esa pelea y ser señalado como “el tercero en discordia”.

Alex Caniggia y Melody Luz tuvieron una fuerte pelea por el beso con el cocinero

“Me nacen dos cosas, primero obviamente me da tristeza si es real que están muy enamorados y yo pude haber generado ese conflicto entre ellos”, explicó. Y agregó: “Me da pena porque no soy así, yo no sabía que Melody estaba enamorada”. También reconoció que duda de la actitud de Alex por la forma en que él mismo actúo cuando comenzó el programa. “A Alex no le voy a pedir disculpas porque él estaba con Majo y con Melody al mismo tiempo, y se está quejando de que estaba conmigo”, ironizó.

“Yo le pido perdón solo a Melody”, remarcó. Luego sostuvo que Martino “quiso meter cizana” al contarle ese detalle al hermano de Charlote Caniggia, y reconoció que ni siquiera él creía en la relación al principio: “Pensé que Melody era una persona con mente más abierta, como esa persona que no se hacía problema si estaba con dos hombres al mismo tiempo, que fue por lo menos la imagen que me vendió a mí”. Y concluyó de manera contundente: “Después se enamoró, buenísimo que se enamoren, ojalá vivan para siempre felices, pero recién ahora estamos conociendo al Alex tóxico, posesivo, que no era así”.

