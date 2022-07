Jorge Rial se encontró con Luis Ventura: “La vida nos dio esta oportunidad y la aprovechamos”

Jorge Rial y Luis Ventura

—¿Con Ventura te vas a amigar?

—Seguramente. Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato.

—Es una reconciliación que en algún momento va a llegar.

—Seguramente se va a dar, pero tiene que ser naturalmente. Yo no quiero que me insistan ni que me ofrezcan una nota o una tapa con Ventura. Nos encontramos 500 veces ya, nos abrazamos, charlamos. Después, tenemos diferencias: APTRA, Martín Fierro. Pero es para la gilada eso, no es contra él.

Jorge Rial durante su entrevista con Teleshow (Gustavo Gavotti)

Parece un guiño del destino. En una entrevista publicada el domingo pasado en Teleshow, Jorge Rial se había referido entre otros temas a su relación con Luis Ventura. Dupla imbatible del periodismo de espectáculos al frente de Intrusos, están distanciados desde 2014 y desde entonces han amagado con la posibilidad de un reencuentro, en medio de algún que otro pase de facturas.

Como parte de las repercusiones, Ventura le respondió al periodista desde el micrófono de A la tarde. Luego de explicar los motivos por los que se habían distanciado, se refirió a una posible reconciliación: “Yo no estoy peleado. Me está debiendo un café. Cuando yo le pedí una explicación si era necesario escribir un libro con mi familia, él me dijo: ‘Nos sentamos a tomar un café’. Eso no se lo perdono. Y se lo dije en la cara, no se lo mandé a decir”.

Luis Ventura habló de una posible reconciliación con Jorge Rial (A la tarde. América)

Por último, Ventura le guardó un resto de cariño a su ex coequiper. “Yo no puedo después de tantos años... y te lo digo porque esto está refutado por mis hijos y por muchos integrantes de mi familia, que dicen que soy un pelot... Y lo soy. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Que vaya en contra de esto?”, dijo señalándose el corazón. “Acá se siente lo que uno quiere vivir. Y yo a los amigos los quiero o no los quiero. Yo aprendí a quererlo. Me cuesta renunciar a 40 años de amistad. A este pibe yo le daba de morfar, le conseguía cosas”, cerró Ventura sin querer agregarle nada más al tema.

El posteo de Jorge Rial luego de su encuentro con Luis Ventura (Instagram)

Y lo que los periodistas habían deseado cada uno por su lado, ocurrió este viernes. El encargado de comunicarlo fue Rial, que acudió a su Instagram para comunicar la noticia. “Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con Luis Ventura de pura casualidad. Las cosas de la vida. Él merendando después de su vuelta a Intrusos y yo comprando libros”, explicó el conductor de Argenzuela, junto a una foto en la que se los ve sonrientes.

“Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general”, continuó Rial sin dar más precisiones. Y cerró con algunas reflexiones: “Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando”. Habrá que ver cómo sigue la historia. Por lo pronto, la vida parece haber escuchado sus deseos y les preparó el escenario para que empiecen a limar asperezas.

