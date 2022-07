Alex Caniggia se enfureció al descubrir que Melody Luz besó al chef de El Hotel de los Famosos y le dio un ultimátum

El hijo de Mariana Nannis se enteró de que su novia le había dado un beso de despedida al chef con el que mantuvo un affaire, se enojó con la bailarina

Los siete semifinalistas de El Hotel de los Famosos están recibiendo muchas sorpresas en esta última etapa. El jueves ingresaron Majo Martino y Matilda Blanco como huéspedes invitadas, y no todos lo tomaron bien. Algunas rivalIdades resurgieron, además de un filoso comentario sobre la relación de Alex Caniggia y Melody Luz que terminó en una intensa discusión de la pareja. Las exparticipantes difundieron algunos datos de lo que vieron en el reality de El Trece una vez que fueron eliminadas, y sus comentarios destaparon una serie de conflictos.

“Van a recibir dos visitas”, anunció Leandro El Chino Leunis, y les pidió que atendieran a las recién llegadas con muy buena predisposición. “No vengo a vengarme de nadie, si vengo a sacar caretas”, fue lo primero que dijo Majo detrás de cámara, después de saludar a los participantes. Una de las que optó por no ocultar su desacuerdo en la elección de la producción fue Melody, quien se ausentó unos minutos y les dijo frente a frente: “Me fui a la cocina porque me parecía más interesante hacerme un té”.

Alex Caniggia y Melody Luz tuvieron una fuerte discusión por el beso que la bailarina le dio al chef Santiago Albornoz

“Como yo me comí a Majito, Carlita está tremenda, pero tranquila amor, pasado pisado”, analizó El Emperador en las grabaciones posteriores. “Mirala a la mujer deconstruida”, la chicaneó Martino al ver que no estaba dispuesta a darle la bienvenida. “Re deconstruida, con personalidad por sobre todo”, contraatacó la bailarina. Tras recibir críticas por su forma de ser, Melody dio un paso más y le retrucó: “Por lo menos tengo”. Luego de que sus compañeros les pidieran que bajaran el tono de la discusión, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se quedó a solas con Matilda y Majo.

“Alex, ¿vos estás enamorado?”, le preguntó sin rodeos la periodista. La respuesta afirmativa fue inmediata: “Estoy muy enamorado, re enamorado”. Sorprendida, Majo lo puso a prueba al exponer un dato que quedó registrado ante las cámaras: “Se nota que están enamorados de verdad, para que vos le hayas perdonado que se chapó con McGregor -el apodo que le pusieron al chef Santiago Albornoz del Azar- mientras estaba con vos... la verdad tenés que estar muy enamorado”.

Melody Luz había tenido un fugaz romance con el chef antes de que iniciara su noviazgo con Alex Caniggia

“Eso fue pasado”, le contestó Alex, sin dejar en evidencia que en realidad no estaba enterado de aquel beso que tuvo lugar horas antes de que la bailarina obtuviera el beneficio de utilizar la suite del hotel y lo invitara para pasar juntos la noche. Pese a que el hermano de Charlotte Caniggia no dio el brazo a torser y sostuvo que está felizmente en pareja, Majo insistió en el back: “Yo no sé que tan enamorado está, ojalá que sea cierto porque el amor está bueno, pero es como la gran incógnita”.

Lejos de las miradas curiosas, durante la noche los novios discutieron. “Me contaron que cuando estabas conmigo estuviste con el cocinero”, le recriminó el participante a su novia, molesto por la información que recibió. “No estaba con él, no estuve, solo en una de las primeras suites me dijo: ‘¿Te puedo dar un pico de despedida? Y le dije: ‘¿Qué?’, le di un pico de despedida y después nunca más nada”, aseguró Melody, narrando exactamente lo que se vio en la pantalla.

La participante y el cocinero se besaron frente a las cámaras en el reality de El Trece

“Van a haber personas que hablen de más y que quieran romper nuestra relación. Pero está en él saber a quién escuchar”, sostuvo la bailarina en diálogo con los espectadores. “No estábamos de novios”, le repitió una y otra vez a Alex, quien no pudo ceder y reconoció: “Yo no te creo”. Cada vez más afectada, confesó en el backstage: “Él es muy determinante y realmente la veo oscura porque si él decide cortar realmente yo no tengo que más hacer acá; me importa más el amor que ganar la plata y todo eso”.

“Yo lo tengo que ver, y para verlo faltan muchos días”, le reclamó Caniggia, pero después de pasar varias horas separados volvieron a hablar al respecto y todo indica que apostarán a la reconciliación.

