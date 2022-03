Quién es Santiago Albornoz del Azar, el cocinero por el que se pelean las participantes de El Hotel de los Famosos

Las participantes se pelean por Santiago Albornoz

Los participantes del reality El Hotel de los Famosos (ElTrece), conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis, compiten para ganarse 10 millones de pesos. Pero no solo se enfrentan para lograr ganar el premio, sino que también algunas de las mujeres se pelean por conquistar el corazón de Santiago Albornoz del Azar, uno de los cocineros del equipo liderado por Chris Petersen.

Melody Luz fue la primera en revelar que le gustaba el chef y que quería tener una historia con él. Pero no fue la única que quedó deslumbrada por Santiago: Majo Martino también aseguró que se sentía atraída por él. Incluso ambas discutieron sobre este tema frente a sus compañeros del reality.

“Vamos a ver con quién se queda”, dijo la ex participante de La Academia. “Vamos a ver qué funciona si la sutileza o ir al grano”, le contestó la periodista. Luego, ambas se dieron un apretón de manos. En otra oportunidad, se pelearon por ver quién tiene mejor relación con el cocinero. “¿Quién pensás que decidió ponerme en el staff dos semanas seguidas?”, le preguntó Majo. “Disculpame, ¿a quién le hace los licuados preferidos?”, le respondió Melody.

Santiago Albornoz del Azar

Ahora bien, ¿Quién es Santiago Albornoz del Azar? El joven ganó popularidad en la televisión por haberse consagrado como campeón de El gran premio de la cocina (ElTrece) en dos oportunidades. También ha sido invitado a otros programas de la televisión abierta, como Es por ahí y Masterchef.

En el ciclo conducido por Carina Zampini, él contó parte de su historia, en particular se refirió a cómo fue su infancia marcada por la ausencia de su padre. Además, dio detalles de sus dos hijos, con quienes tiene un vínculo muy especial. “Aprendí a ser quién yo soy en la vida porque me pegué contra millones de paredes desde muy joven. Me críe con una madre que trabajaba muchísimo para bancarme a mí, pero fue una madre sola porque mi viejo se fue cuando yo era muy chico. El no tener una figura paterna y todas las falencias que me faltaron se las agradezco porque yo aprendí a ser padre por como me hubiera gustado que fuese conmigo”, relató el cocinero.

La historia de Santiago, el chef de El hotel de los famosos

Su vida cambió con el nacimiento de su primer hijo, a quien llama cariñosamente “El Colorado”. “El nació cuando yo tenía 20 años y estaba transitando una adolescencia bastante complicada. Había caído en cosas en las que no tenía que caer y cuando comprendí que iba a ser papá decidí cambiar después de chocar contra la pared millones de veces. Mi hijo me ayudó a salir de esa zona oscura. No iba a permitir que él no tuviera a su padre”, señaló entre lágrimas.

“Yo quiero ser para ellos el padre que no tuve. A veces me preguntó por qué papá hizo esas cosas y no estuvo en tantos momentos. Yo lo amo, lo amo con todas mis fuerzas a pesar de todo, pero lo hubiera necesitado tanto...”, explicó súper emocionado el cocinero que ha logrado generar un enorme revuelo entre las participantes de El Hotel de los Famosos.

Santiago Albornoz del Azar

Santiago Albornoz del Azar





SEGUIR LEYENDO: