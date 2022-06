Preocupa la salud de Silvina Luna: fue internada por una infección provocada por una bacteria

Según informaron en Socios del espectáculo, la exparticipante de El Hotel de los Famosos ingresó a una clínica para tratar una infección

El jueves al mediodía la panelista Paula Varela informó en Socios del espectáculo (El Trece) que Silvina Luna fue internada el miércoles por la noche en el Hospital Italiano por una inesperada complicación de salud. La modelo había disfrutado de una escapada con amigos donde pasearon en un barco, y según explicaron, se lastimó durante el recorrido por altamar. Lo que parecía una herida superficial resultó una infección provocada por una bacteria que derivó en su internación.

“Ella venía mal de salud y cada tanto tiene internaciones para ver cómo esta. Fue a un barco con sus amigos, alrededor del 13 de junio, y tuvo la mala suerte de lastimarse”, contó Varela. Y continuó: “Se hizo una herida que le causó una infección porque le entró una bacteria. La compensaron para atacar la infección, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado”. En este sentido, destacó que la exparticipante de El Hotel de los Famosos mantiene una comunicación constante con su médica de cabecera, y al comentarle lo que le sucedía, en un principio recibió el tratamiento en un centro médico y regresó a su casa, pero en las últimas horas tuvo que ser ingresada nuevamente.

Silvina Luna durante su internación anterior, donde reveló que aún hoy padece consecuencias de la cirugía estética que le realizó Anibal Lotoki

“Es una situación complicada porque están a la espera y la búsqueda de medicamentos para combatirla”, sostuvo el conductor del ciclo, Adrián Pallares. Además, la panelista reveló que Luna le confesó que está “muy deprimida y no quiere ver a nadie”, y por este motivo su círculo íntimo se comunicó con su hermano, quien vive en el exterior, para que viniera a la Argentina para acompañarla en este difícil momento.

Cabe recordar que Silvina dejó el reality de El Trece por problemas de salud, y allí había explicado que aún arrastra las secuelas producidas por la intervención en los glúteos que se realizó en manos del doctor Anibal Lotoki, por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves” en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Incluso un tiempo atrás reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para evitar las internaciones.

Una de las fotos que subió Silvina Luna durante su paseo en una embarcación algunas semanas atrás

“Me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca”, reconoció en el backstage del programa que conducen Pampita Ardohain y El Chino Leunis. “Qué mal, qué mal todo, este valor está altístimo, ay no...no me quiero ir”, expresó al borde del llanto al leer los resultados de los análisis de sangre que le hicieron por prevención.

“Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar”, contó mientras sus compañeros la despedían. “Igual yo ya estoy acostumbrada a esto, son episodios que tengo cada tanto, pero pensé que acá lo iba a poder sostener”, comentó angustiada. Al tiempo que se confirmaba su salida del ciclo, volvió a utilizar sus redes sociales para expresar su gratitud, ya que su nombre se posicionaba en las tendencias de Twitter. “Gracias por sus mensajes de apoyo y cariño”, escribió, junto a un emoji de manos en señal de rezo y el hashtag del hotel.

Silvina Luna durante su participación en El Hotel de los Famosos: después de irse por fuerza mayor, volvió durante el repechaje

En noviembre del año pasado, Silvina tuvo que internarse por los problemas derivados de su cirugía estética y realizó un posteo explicando la situación. “Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, cuestionó.

