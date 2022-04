El apasionado beso de Melody Luz y el chef Santiago Albornoz del Azar en El Hotel de los Famosos

La participante y el cocinero se besaron frente a las cámaras en el reality de El Trece

Los participantes de El Hotel de los Famosos llevan más de tres semanas conviviendo juntos, y a estas alturas ya surgieron algunas confesiones. Desde el inicio del reality de El Trece hubo momentos de tensión y romance entre Melody Luz y el chef Santiago Albornoz del Azar. Luego de varias idas y vueltas, el jueves por la noche finalmente se besaron frente a las cámaras, después de que Sabrina Carballo los alentara para dar el siguiente paso.

La bailarina se mantiene como huésped del complejo gracias a la destreza física que demuestra en los juegos, y durante su tiempo libre charla con el cocinero. Anteriormente ya habían mantenido picantes diálogos, y aunque la concursante aseguró que ya hubo “dos chapes a escondidas”, los espectadores no fueron testigos de aquellos encuentros. Esta vez la situación escaló a un apasionado beso que dejó entrever la química entre ambos.

El chef integra el equipo de Christian Petersen, y es quien le explica todas las tareas de índole gastronómica a los participantes. Por ende, está al tanto de todo lo que ocurre en el hotel, y supo que Melody había tenido un acercamiento con Alex Caniggia los últimos días. Cuando le consultó qué pasaba entre ella y el hijo de Mariana Nannis, obtuvo una sincera respuesta: “No, nada, hoy me desperté y me hizo cucharita pero no más”. En el backstage sostuvo su postura y aclaró: “No me gusta encasillarme en una persona, en este momento tengo la cucharita de Alex, los besos de Santiago”.

“No le debo explicaciones a nadie, así que no lo veo mal”, sentenció la bailarina. Minutos más tarde una insólita pregunta generó el inesperado descenlace: “¿Te gusta la tortilla de papas?”. Con poco entusiasmo, Melody confesó que no es su menú preferido, y Santiago le reclamó que se la comiera por “se lo cocina con amor”. Al escuchar ese detalle, Carballo los interrumpió y le puso fin a las constantes indirectas. “Bueno, basta, terminemos con esta farsa y este histeriqueo, comé lo que hay”, le sugirió a su compañera, mientras le señalaba con la mirada al chef.

“¿Querés que coma lo que hay?”, advirtió la participante frente al arengue de la actriz. Luego dio dos pasos al frente y tomó con sus manos el rostro del chef. Ante su sorpresivo acercamiento, Santiago no reaccionó al instante, pero luego se dejó llevar por unos segundos. “No solo me besa Santi, sino que me muerde la boca”, aseguró la bailarina detrás de cámaras, y resumió lo vivido con una frase que lleva escrita en su piel: “Como tengo tatuado: ‘Prohibido rendirse’”.

Santiago Albornoz del Azar, el chef que revoluciona El Hotel de los Famosos

¿Quién es el chef de El Hotel de los Famosos?

Cabe recordar que Santiago Albornoz del Azar ganó popularidad en la televisión por haberse consagrado como campeón de El gran premio de la cocina (ElTrece) en dos oportunidades. También ha sido invitado a otros programas de la televisión abierta, como Es por ahí y Masterchef. En el ciclo conducido por Carina Zampini, él contó parte de su historia, y en particular se refirió a cómo fue su infancia marcada por la ausencia de su padre.

Además, dio detalles de sus dos hijos, con quienes tiene un vínculo muy especial. “Aprendí a ser quién yo soy en la vi da porque me pegué contra millones de paredes desde muy joven. Me críe con una madre que trabajaba muchísimo para bancarme a mí, pero fue una madre sola porque mi viejo se fue cuando yo era muy chico. El no tener una figura paterna y todas las falencias que me faltaron se las agradezco porque yo aprendí a ser padre por como me hubiera gustado que fuese conmigo”, relató.

Su vida cambió con el nacimiento de su primer hijo, a quien apoda cariñosamente “El Colorado”. “Nació cuando yo tenía 20 años y estaba transitando una adolescencia bastante complicada. Había caído en cosas en las que no tenía que caer y cuando comprendí que iba a ser papá decidí cambiar después de chocar contra la pared millones de veces. Mi hijo me ayudó a salir de esa zona oscura. No iba a permitir que él no tuviera a su padre”, señaló entre lágrimas.

